SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol no início, Coritiba segura pressão na estratégia e vence o Atlético-MG, por 2 a 0, no Couto Pereira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Breno Lopes balançou as redes no início do primeiro tempo e, depois, Pedro Rocha ampliou a vantagem do time da casa.
Jogando em casa, o Coritiba conseguiu ser resiliente e segurar a pressão do Atlético. O goleiro Pedro Rangel viveu tarde inspirada e foi um dos destaques da partida com sete defesas.
Segundo as estatísticas do Sofascore, o Atlético-MG teve 23 finalizações do jogo contra apenas duas (e letais) do Coritiba.
Com o resultado, o Coritiba está na 7ª posição, com 19 pontos. O Atlético-MG despenca para a 11ª colocação, com 14.
Na próxima rodada, o Coritiba encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, domingo (26), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV.
LANCES IMPORTANTES
Depois da cobrança de escanteio pela esquerda com Josué, a defesa do Atlético-MG se atrapalhou, e Breno Lopes aproveitou que Everson já estava vendido no lance e fez 1 a 0 no Couto Pereira. Lopes é o artilheiro do Coritiba na competição, com cinco gols em dez partidas.
Aos 12 minutos, Lodi pega de primeira dentro da área e Pedro Rangel faz uma linda defesa. Natanael chegou no rebote e o goleiro fez mais uma defesa.
Aos 31 minutos, o Atlético-MG conseguiu furar o bloqueio defensivo na grande área e chegou com perigo com um chute de Tomás Cuello, de longa distância. A bola carimbou em cheio a trave direita de Pedro Rangel.
O lateral-esquerdo Bruno Melo, que vinha bem no jogo, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, após reclamar de dores e cair no gramado. Felipe Jonatan entrou no lugar dele.
Aos 42 minutos, Victor Hugo recebeu dentro da área e arriscou. Pedro Rangel estava atento e fez grande defesa no canto esquerdo para evitar o empate do Atlético.
Aos 14 minutos da etapa final, o zagueiro Lyanco, que estava com a bola dominada, se enrolou e bateu em cima de Pedro Rocha. O atacante do clube paranaense aproveitou a falha bizarra do adversário e ampliou o placar: 2 a 0.
Com apenas quatro minutos em campo, Renato Marques, que tinha entrado no lugar de Pedro Rocha foi expulso. Aos 44 minutos, ele se estranhou com Renan Lodi na lateral do campo. Ambos protagonizaram uma discussão acalorada, com direito a encarada e empurrões...Logo após o cartão de Marques, o árbitro também expulsou Lodi.
CORITIBA
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Tiago Cóser) e Josué (Thiago Santos); Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Bruno Lopes (Joaquín Lavega). Técnico: Fernando Seabra.
ATLÉTICO-MG
Everson; Natanael (Dudu), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Mamady Cissé), Victor Hugo e Reinier (Preciado); Cuello (Bernard) e Hulk (Cassierra). Técnico: Eduardo Domínguez.
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Gols: Breno Lopes, aos 6'/1T (1-0); Pedro Rocha, aos 14'/2T (2-0)
Cartões amarelos: Sebastián Gómez (CTB); Lyanco e Thiago Santos (CAM)
Cartões vermelhos: Renato Marques (CTB); Renan Lodi (CAM)