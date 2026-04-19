SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um confronto direto -já que ambos iniciaram a rodada com 20 pontos- o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e chegou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro com seis pontos a menos que o líder Palmeiras, mas com um jogo a menos.
Um dos gols foi marcado por Arrascaeta, que homenageou o ídolo do basquete Oscar, que morreu na última sexta-feira. O outro foi feito por Lucas Paquetá.
CAMISA 14 E ARREMESSO PARA OSCAR
Arrascaeta fez questão de prestar uma homenagem ao craque do basquete Oscar, que morreu na última sexta-feira e que atuou no Flamengo. O uruguaio -que hoje em dia é 10- voltou a jogar com a camisa 14 em alusão à numeração que o ídolo brasileiro jogava e, na comemoração de seu gol, a mostrou e também simulou um arremesso. Por conta de ter tirado-a, recebeu um cartão amarelo.
Antes da bola rolar, um vídeo foi exibido nos telões do Maracanã com a frase "Oscar eterno" e um minuto de silêncio foi respeitado.
EVERTON RIBEIRO OVACIONADO
Multicampeão pelo Flamengo, onde atuou de 2017 a 2023, Everton Ribeiro foi ovacionado pela torcida mesmo hoje sendo jogador do Bahia. O momento aconteceu quando ele foi substituído por Michel Araújo, no segundo tempo. Os flamenguistas cantaram o nome do meia, que retribuiu com tchauzinhos. Antes da bola rolar, ele foi homenageado pelo consórcio do Maracanã com uma bola comemorativa.
SAÚL DÁ ASSISTÊNCIA EM PRIMEIRO LANCE DO ANO
Provando que tem estrela, o volante Saúl deu a assistência para o gol de Lucas Paquetá logo em seu primeiro lance do ano. O espanhol não atuava desde o ano passado por conta de uma lesão que o fez passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo no início de janeiro. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Evertton Araújo.
O JOGO
O Flamengo mais uma vez iniciou a partida à todo o vapor, assim como já havia acontecido contra Fluminense e Independiente Medellín. O time da casa abriu o placar logo aos 16 minutos, com Arrascaeta, e poderia ter feito o segundo diante de um Bahia atordoado. O clube visitante só foi equilibrar um pouco mais as forças próximo já dos 30 minutos, quando Erick Pulga deu um voleio que obrigou o goleiro Rossi a realizar uma defesaça à queima-roupa.
No segundo tempo houve uma boa trocação nos primeiros 15 minutos, muito embora o Flamengo seguisse dominante. Arrascaeta cabeceou uma na trave e Jean Lucas respondeu com um chute no travessão. Porém, em seguida, o clube carioca voltou a tomar as rédeas da partida e chegou ao segundo com Lucas Paquetá, freando qualquer reação do Bahia.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Saúl), Lucas Paquetá e Arrascaeta (De la Cruz); Samuel Lino (Bruno Henrique), Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Everton Cebolinha). Técnico: Leonardo Jardim.
BAHIA
Léo Vieira, Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Oliveira (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo). Técnico: Charles Hembert (interino)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Arrascaeta, Léo Pereira (FLA)
Gols: Arrascaeta, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Lucas Paquetá, aos 34 minutos do segundo tempo (FLA)