SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com um a menos, o Palmeiras venceu o Athletico-PR, neste domingo (19), por 1 a 0. A partida no Allianz Parque foi válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Gustavo Gómez marcou o gol da vitória, ainda aos 15 do primeiro tempo. Já na etapa final, Murilo foi expulso após tomar dois amarelos por duas faltas semelhantes em Viveros.

Abel Ferreira cumpriu mais um jogo de suspensão no Allianz Parque. A equipe paulista foi comandada por João Martins e se recusou, mais uma vez, a conceder entrevista coletiva pós-jogo.

O resultado manteve o Palmeiras a seis pontos de distância do Flamengo, que ainda joga nesta noite. O time agora soma 29 pontos em 12 rodadas.

O Athletico, enquanto isso, fica na 6ª colocação, com 19. A equipe perdeu a chance de entrar no G4 com um resultado positivo em São Paulo.

O Palmeiras volta a campo só na próxima quinta-feira, quando recebe o Jacuipense, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), mais uma vez no Allianz Parque.

O Athletico-PR, enquanto isso, joga no mesmo dia contra o Atlético-GO, na Ligga Arena, mas às 21h30.

LANCES IMPORTANTES

Andreas Pereira cobrou escanteio pela esquerda em busca de Gustavo Gómez, no segundo pau. O capitão disputou no alto com marcação dupla, e a bola amorteceu no adversário. Livre no meio da área, ela se apresentou para o zagueiro, que se antecipou, endireitou o corpo e chicoteou a bola na bochecha da rede de Santos. Goleiro atleticano nem se moveu. Placar aberto na casa palmeirense, no talvez único lance de perigo do primeiro tempo.

Viveros recebeu bola em profundidade pela direita e tinha marcação de Murilo em suas costas. O atacante fez o giro para cima do zagueiro palmeirense, que o puxou e fez a falta. Já amarelado -também por um puxão em Viveros, no primeiro tempo-, acabou recebendo o segundo cartão e sendo expulso de campo. Logo depois, João Martins sacou Flaco López e mandou Bruno Fuchs a campo.

Mendoza recebeu lançamento pela direita, de frente para a marcação. O colombiano cortou para dentro, correu pela linha da grande área e encheu o pé. O goleiro palmeirense se esticou e mandou, com a ponta dos dedos, para escanteio.

Palmeiras cobrou escanteio, e a zaga tirou parcialmente. Allan ficou com a sobra, mas pegou mal na bola. Sem problemas para Santos.

Após cruzamento para a área, a zaga do Palmeiras não conseguiu afastar, e a bola caiu nos pés de Felipe Chiqueti. O meio-campista arrematou com força, mas carimbou o marcador.

Após três semanas se recuperando de uma lesão no tornozelo, o camisa 9 voltou aos gramados. Ele entrou no lugar de Sosa, aos 38 da etapa final.

Aos 40, Viveros e Benedetti tiveram um entreveiro dentro da grande área, e o camisa 9 foi para o chão. O árbitro inicialmente assinalou a marca da cal, mas, após longa revisão, voltou atrás.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Benedetti) e Sosa (Vitor Roque); Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Bruno Fuchs). Técnico: João Martins.

ATHLETICO-PR

Santos, Terán, Aguirre (Leozinho) e Arthur Dias; Jadson (João Cruz), Luiz Gustavo (Renan Peixoto), Portilla (Zapelli) e Esquivel; Mendoza, Dudu (Felipe Chiqueti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 39.714 pessoas

Renda: R$ 3.489.280,07

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Sosa e Murilo, duas vezes (PAL); Jadson, Portilla, Esquivel e João Cruz

Cartão vermelho: Murilo (PAL)

Gol: Gustavo Gómez 15'/1°T (PAL)