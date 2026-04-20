SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O queniano John Korir sagrou-se bicampeão da maratona de Boston, considerada a mais tradicional do mundo, nesta segunda-feira (19). O atleta concluiu o percurso de 42 km em 2h1min52s.

Alphonce Felix Simbu, corredor da Tanzânia, repetiu sua colocação do ano passado e foi o segundo colocado, com 2h2min47s. Benson Kipruto, também do Quênia, fez o tempo de 2h2min50s e completou o pódio.

Os três superaram o recorde anterior da prova, que era de 2h3min2s, alcançado por mais um queniano, Geoffrey Mutai, em 2011.

Korir deve receber um prêmio total de US$ 200 mil (cerca de R$ 996 mil), sendo US$ 150 mil pelo primeiro lugar e US$ 50 mil por deter o novo recorde da prova.

O atleta de 29 anos completou a 130ª edição da corrida de rua de Boston quase três minutos abaixo de sua marca no ano passado, quando foi o primeiro a cruzar a linha de chegada após 2h4min45s. Na ocasião, ele teve uma queda na largada, mas se recuperou.

Essa é a terceira vitória do queniano em Majors, como são chamadas as sete mais prestigiadas maratonas de rua do mundo -além da capital de Massachusetts, integram a lista as corridas de Tóquio, Londres, Sydney, Berlim, Chicago e Nova York. Em 2024, ele foi campeão em Chicago, com o tempo de 2h2min44s.

Nesta segunda-feira, ele assumiu a ponta depois dos 30 km e foi se distanciando cada vez mais dos demais corredores.

A maratona de Boston é considerada a mais antiga maratona realizada anualmente no mundo, com a primeira edição datada de 1897. Ao todo, a corrida deste ano teve mais de 32 mil inscritos de 137 países.

Entre os corredores profissionais e amadores estão os americanos Amby Burfoot, jornalista de 79 anos que venceu a maratona de Boston em 1968, e Suni Williams, astronauta aposentada que passou mais de 600 dias no espaço.