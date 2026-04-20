SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, com uma seleção que não inspira grande confiança nos torcedores, a maioria dos brasileiros não demonstra vontade de acompanhar as partidas do torneio sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo pesquisa Datafolha, 54% da população diz não ter interesse em assistir aos jogos do Mundial. O instituto ouviu 2.004 pessoas, entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esse é o maior percentual da série histórica, iniciada em 1994, ultrapassando em um ponto percentual o recorde anterior, registrado antes da Copa de 2018, na Rússia. Às vésperas da edição no Qatar, em 2022, 51% demonstravam pouco interesse no torneio.

O desinteresse é consideravelmente maior entre as mulheres (62%) em comparação com os homens (46%).

Também ao Datafolha, 31% dos entrevistados disseram que não pretendem assistir aos jogos do Mundial.

Segundo torcedores ouvidos pela Folha de S. Paulo, o desempenho da seleção contribui para a empolgação em baixa.

O time de Carlo Ancelotti encerrou as Eliminatórias com uma derrota para a Bolívia e em quinto na tabela de classificação, sua pior colocação na história. Em amistosos, também acumulou tropeços contra Japão, Tunísia e França.

"Confesso que nunca fui muito do futebol. Mesmo assim, Copa sempre teve um clima diferente, com gente reunida, todos com a mesma camisa, e aquele assunto que acabava conectando todo mundo de forma espontânea", afirmou o empresário Denis Seiji Alvarenga, 43.

"Mas hoje sinto que isso deu uma esfriada. Não sei se é só pela seleção, que já não passa a mesma confiança de antes, ou se é algo mais geral", acrescentou.

Ele disse que mudanças de rotina também influenciam para que o "clima de Copa" não seja o mesmo de outros tempos.

"Trabalho, compromissos e o jeito que a gente consome conteúdo acaba tirando um pouco daquele 'parar o país' que a Copa tinha. Antes era quase automático, agora parece que depende mais do contexto de cada um", afirmou Alvarenga.

"Acabou ficando algo mais pontual, de assistir a um jogo ou outro, sem aquela expectativa toda de antes."

O empresário Valdir Canoso Portasio, 67, disse que sua falta de interesse tem relação com o clima de oba-oba que costuma tomar conta durante o torneio, algo que considera excessivamente artificial.

"Meu desinteresse é consciente porque não me agrada fazer parte desse ufanismo nacionalista, desse pachequismo", disse ele. "Acabo sendo impactado de alguma maneira porque o país se transforma, mas não paro na frente da TV para assistir aos jogos e torcer."

O fato de os Estados Unidos serem uma das sedes -em meio a uma política anti-imigratória constestada do governo americano-- também foi citado por Portasio. "Se visse um comunicado da CBF dizendo que boicotaria a Copa por conta das atitudes do Donald Trump, era capaz de virar o torcedor número 1", afirmou. "A Copa nos Estados Unidos é um fator de repulsa."

O empresário disse que a associação que se estabeleceu entre a camisa da seleção e os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) amplifica sua rejeição. "Nem amarrado vestiria a camisa verde-amarelo por causa do que ela passou a representar."

De acordo com o Datafolha, no entanto, quando o recorte diz respeito à preferência política, eleitores do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro apresentam padrões semelhantes.

Entre aqueles que votaram no candidato do PT no segundo turno das eleições de 2022, 17% responderam ter grande interesse na Copa, enquanto 51% não pretendem acompanhar.

Dos que optaram pelo candidato do PL, 15% se disseram empolgados e 56% não pretendem ver os jogos.

Nesse caso, a margem de erro varia de três pontos percentuais para Lula e quatro pontos para Bolsonaro, configurando um empate técnico.

Viagem aos EUA mesmo sem ingresso

Ainda conforme o instituto, 17% dos entrevistados responderam ter "grande interesse" em acompanhar a Copa. É o menor percentual da série histórica, um ponto percentual abaixo do recorde anterior da Copa na Rússia.

O maior percentual foi registrado na de 1994, quando 56% dos entrevistados disseram estar muito interessados.

No recorte por faixa etária, o público mais jovem é o mais empolgado. Nos grupos de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos, 24% e 20% responderam ter grande interesse, respectivamente. Os percentuais caem para 13% entre pessoas de 35 a 44 anos, 14% entre os de 45 a 59 anos e 15% entre os de 60 anos ou mais.

"O que mais me atrai na Copa é a mistura de países e também por ser o principal evento de esporte do mundo, que reúne várias culturas e pessoas", afirmou Guilherme Roberto Rocha Lima, 20, estudante de educação física.

Nascido em 2005 e sem nunca ter visto o Brasil campeão, Lima disse que, apesar do gosto que tomou pela competição, suas expectativas para o desempenho da seleção não são das melhores. Para ele, Argentina, França e Portugal são as favoritas.

Com a experiência de ter acompanhado partidas do Mundial de 2014 nos estádios, o corretor de seguros André Berardo Fiacadori, 36, já tem passagens compradas para ir aos Estados Unidos com um grupo de amigos.

Todos se inscreveram para comprar ingressos, mas nenhum deles foi contemplado. No site de revenda, os preços praticados são proibitivos, queixou-se o corretor.

De toda forma, a viagem está confirmada e os amigos de Jardinópolis, no interior paulista, seguem em busca de bilhetes para assistir aos jogos do Brasil nas arquibancadas.

"Meu interesse pela Copa vem muito de poder torcer e comemorar junto de todos os amigos, não se restringindo somente àqueles que torcem para o mesmo time", afirmou o palmeirense.

"Na minha cidade, nos reunimos para ver os jogos do Palmeiras, mas acabam sendo sempre as mesmas pessoas. Em época de Copa, são todos juntos pela seleção", acrescentou.