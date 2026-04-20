SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paranadador brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi premiado pela fundação Laureus como o esportista com deficiência do ano, em cerimônia realizada em Madri nesta segunda-feira (20).

Em 2025, Gabrielzinho conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Paranatação e quebrou o recorde mundial nos 150m do medley individual. Nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, também foi ouro três vezes.

Ao receber o prêmio, Gabrielzinho foi aplaudido de pé por todos no salão. "Estar aqui é um sonho para mim", disse, antes de fazer sua famosa dança de comemoração. "Se Deus quiser, este prêmio será o primeiro de muitos, e vamos continuar fazendo história. Vamos dançar!"

Gabrielzinho é o segundo brasileiro a vencer o título, depois de Daniel Dias, também nadador, que foi premiado em 2009, 2013 e 2016.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi eleito o atleta homem do ano, derrotando o italiano Jannik Sinner, com quem disputa a primeira colocação no ranking mundial. Ele já havia sido indicado ao mesmo prêmio no ano passado, e a atleta revelação em 2023.

Desde 2000, a categoria é dominada por tenistas. Roger Federer venceu cinco vezes, Rafael Nadal, duas, e Novak Djokovic, outras cinco.

Entre as mulheres, também o tênis saiu vencedor. Aryna Sabalenka, belarussa número 1 do ano, foi escolhida a esportista mulher do ano por terminar duas temporadas consecutivas no topo do ranking, além de ter chegado a três finais de Grand Slam e vencido o US Open.

Ela se junta a Jennifer Capriati, Serena Williams (quatro vezes), Justine Henin e Naomi Osaka, todas tenistas premiadas esportistas mulheres do ano.

O Paris Saint-Germain venceu o prêmio de equipe do ano -a 15ª vez que um time de futebol é escolhido na categoria- pela conquista da Champions League na temporada 24/25, além de outros cinco títulos.

Por sua participação nos quatro torneios mais importantes do ano, tendo alcançado a terceira rodada tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca concorria na categoria revelação do ano, mas perdeu para o piloto de Fórmula 1 Lando Norris. O inglês se tornou campeão mundial do circuito no ano passado.

O surfista Yago Dora e a skatista Rayssa Leal foram indicados na categoria de esportes de ação, mas perderam para a snowboarder Chloe Kim, premiada pela terceira vez pelo Laureus. Mulher mais condecorada da história dos X Games, ela venceu no ano passado a oitava medalha de ouro no Superpipe.

Atacante do Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos, foi escolhido o atleta jovem do ano. Em retorno do ano, venceu Rory McIlroy, golfista da Irlanda do Norte que completou o Grand Slam de carreira no ano passado ao vencer o Masters, em Augusta (Geórgia), pela primeira vez.

Toni Kroos, lenda do Real Madrid, foi premiado como a inspiração esportiva do ano. Aposentado há dois anos, ele tem uma fundação que presta ajuda a famílias de crianças com doenças graves.

A instituição global Fútbol Más, que promove inclusão, trabalho e equipe e respeito por meio de torneios de futebol pelo mundo, foi escolhida na categoria "Sport for Good" (esporte para o bem).

Nadia Comaneci, lenda da ginástica artística por ter conseguido o primeiro 10 da história dos Jogos Olímpicos há 50 anos, foi surpreendida com o prêmio por sua carreira, entregue por Simone Biles, cinco vezes premiada pelo Laureus.

Os indicados foram selecionados pelos 1.300 membros do Laureus Global Media Panel, enquanto os concorrentes da categoria de esportista do ano com deficiência foram escolhidos por membros do Comitê Paralímpico Internacional. O tenista sérvio Novak Djokovic e a esquiadora sino-americana Eileen Gu foram os apresentadores da cerimônia, realizada no Palácio de Cibeles, em Madri.