SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quenianos John Korir e Sharon Lokedi sagraram-se bicampeões da maratona de Boston, considerada a mais tradicional do mundo, nesta segunda-feira (20). Korir liderou entre os homens e concluiu o percurso de 42 km em 2h1min52s. Pouco depois, Lokedi cruzou a linha de chegada da prova feminina no tempo de 2h18min51s.

Alphonce Felix Simbu, corredor da Tanzânia, repetiu sua colocação do ano passado e chegou em segundo, com 2h2min47s, e Benson Kipruto, também queniano, completou o pódio após 2h2min50s. Os três primeiros da edição deste ano superaram o recorde anterior da prova (de 2h3min2s), alcançado por Geoffrey Mutai, em 2011.

Só deu Quênia no pódio feminino. Além de Lokedi, Loice Chemnung terminou em segundo (2h19min35s) e Mary Wacera Ngugi, em terceiro (2h20min7s).

Os primeiros colocados recebem um prêmio no valor de US$ 150 mil (cerca de R$ 747 mil). Korir, por deter o novo recorde, deve ganhar um adicional de US$ 50 mil (R$ 249 mil). O segundo lugar garante US$ 75 mil (R$ 373 mil) e o terceiro, US$ 40 mil (R$ 199 mil).

O queniano de 29 anos completou a 130ª edição da corrida de rua de Boston quase três minutos abaixo de sua marca no ano passado, quando foi o primeiro a cruzar a linha de chegada após 2h4min45s. Na ocasião, ele teve uma queda na largada, mas se recuperou.

Essa é a terceira vitória de Korir em Majors, como são chamadas as sete mais prestigiadas maratonas de rua do mundo -além da capital de Massachusetts, integram a lista as corridas de Tóquio, Londres, Sydney, Berlim, Chicago e Nova York. O primeiro título veio em 2024, em Chicago.

Nesta segunda-feira, ele assumiu a ponta depois dos 30 km e foi se distanciando cada vez mais dos demais corredores.

A outra bicampeã, Lokedi, também passou a liderar a corrida no terço final da prova. O tempo final um pouco pior do que o do ano passado (2h17min22s) não impediu a atleta de 32 anos de conquistar seu segundo Major.

A maratona de Boston é considerada a mais antiga realizada anualmente no mundo, com a primeira edição datada de 1897. Ao todo, a corrida deste ano teve mais de 32 mil inscritos de 137 países.

Entre os corredores profissionais e amadores estão os americanos Amby Burfoot, jornalista de 79 anos que venceu a maratona de Boston em 1968, e Suni Williams, astronauta aposentada que passou mais de 600 dias no espaço.

PÓDIO MASCULINO

- John Korir, Quênia (2h1min52s)

- Alphonce Felix Simbu, Tanzânia (2h2min47s)

- Benson Kipruto, Quênia (2h2min50s)

PÓDIO FEMININO

- Sharon Lokedi, Quênia (2h18min51s)

- Loice Chemnung, Quênia (2h19min35s)

- Mary Wacera Ngugi, Quênia (2h20min7s)