MADRI, ESPANHA, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka foram eleitos os atletas do ano no Laureus, o "Oscar do Esporte", deste ano. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha.

TÊNIS NO TOPO

Alcaraz foi eleito o atleta do ano na categoria masculina. Aos 22 anos, ele se torna o mais novo a conseguir esse feito. Em 2025, ele foi campeão do US Open e de Roland Garros, além de ter fechado a temporada como 1° no ranking ?nesta segunda-feira (20), o líder é Jannik Sinner.

Aryna Sabalenka foi eleita a atleta do ano entre as mulheres. A bielorrussa se manteve na liderança do ranking da WTA em todos os dias do ano passado. Ela foi campeã no US Open e também venceu os WTA 1000 de Madri e Miami.

BRASIL TEM SEU CAMPEÃO

O brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi eleito o melhor paratleta do ano. O nadador compete na categoria S2. Ele tem uma doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas.

O brasileiro é um dos grandes nomes da natação paralímpica na atualidade. Ele foi, por exemplo, ouro nos 50m e 100m costas e nos 200m livre no Mundial de Singapura, no ano passado, além de ouro nos 100m costas, 200m livre e 50m costas nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Outros três brasileiros concorriam nas categorias do Laureus. O tenista João Fonseca estava entre os indicados a atleta revelação do ano, enquanto que a skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora concorriam entre os atletas nos esportes radicais.

OUTRAS PREMIAÇÕES

O PSG foi eleito o time do ano. A equipe francesa conquistou seis títulos ao longo da última temporada: Champions League, Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da Europa, Copa Intercontinental e Supercopa da França.

Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1, foi eleito a revelação do ano no mundo dos esportes. O britânico teve uma boa arrancada no começo da temporada, viu Max Verstappen se aproximar, mas se manteve no topo e conquistou seu primeiro título mundial.

O prêmio de atleta jovem do ano, dado pela primeira vez, foi para Lamine Yamal. O atacante de 18 anos foi o destaque do Barcelona em uma temporada que terminou com três títulos: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

O golfista norte-irlandês Rory McIlroy recebeu o prêmio de retorno do ano. Em 2025, aos 35 anos, ele conquistou o Masters e fechou o "career Grand Slam" ? quando o atleta vence os quatro principais torneios (Masters, Open Championship, US Open e PGA Championship). Ele perseguia a marca havia 11 anos.

A americana Chloe Kim foi eleita a atleta de esportes radicais. A snowboarder é bicampeã olímpica, tricampeã mundial e oito vezes vencedora dos X Games. Esta é a terceira vez que ela vence a premiação ? só fica atrás do surfista Kelly Slater, campeão quatro vezes.

O ex-jogador de futebol Toni Kroos recebeu o prêmio de inspiração esportiva. Ao longo da carreira, o alemão foi multicampeão pelo Real Madrid formando o meio de campo com Modric e Casemiro e conquistou a Copa do Mundo de 2014.

A ex-ginasta romena Nadia Comaneci recebeu o prêmio de reconhecimento pela carreira. A premiação foi entregue a ela quando se completam 50 anos da nota 10 atingida por ela nas Olimpíadas.

A organização Fútbol Más foi premiada com o prêmio pelo bem do esporte. Ela é uma das organizações apoiadas pelo Laureus para desenvolver o esporte na América Latina, África e Europa.