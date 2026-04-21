SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diógenes deve ser o goleiro do Santos contra o Coritiba, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O jogador de 25 anos é a primeira opção da comissão técnica para substituir o titular Gabriel Brazão que, em virtude da morte de seu pai, José Roberto, na última segunda-feira (20), foi liberado das atividades por três dias. O titular só será utilizado contra o Coxa caso peça para atuar.

Revelado nas categorias de base do Santos, Diógenes vive a expectativa de fazer seu jogo mais importante desde que chegou aos profissionais, em 2021.

Até o momento, o goleiro tem apenas duas atuações no currículo, mas ostenta a marca de nunca ter sido vazado pelo Santos.

DIÓGENS NO GOL DO SANTOS

- 28/10/2024 - Ituano 0 x 2 Santos: Com Brazão suspenso, Diógenes teve sua primeira chance como titular durante a Série B. Em uma partida na qual o time praiano foi dominante, o goleiro foi pouco exigido, mas realizou duas defesas que ajudaram a equipe a garantir os três pontos no Novelli Júnior

- 14/09/2025 - Atlético-MG 1 x 1 Santos: Após Brazão sofrer uma pancada na cabeça e deixar o gramado da Arena MRV aos 19 minutos do segundo tempo, Diógenes assumiu o posto. Inspirado, o Menino da Vila fez três defesas importantes, sendo duas delas nos acréscimos, que foram determinantes para que o Santos voltasse de Belo Horizonte com o empate.

No clube desde 2020, Diógenes foi contratado após se destacar pelo Avaí. Antes, o goleiro também passou pelas categorias de base do Internacional.

No Santos, foi o titular na campanha do vice-campeonato da Copinha de 2022, sendo decisivo em duas disputas de pênaltis: contra a Ferroviária, na terceira fase, e contra o Mirassol, nas quartas de final.