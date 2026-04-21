(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da seleção brasileira, sentiu dores após um lance e teve que ser substituído do jogo entre Real Madrid e Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

A contusão ocorreu na reta final do primeiro tempo. No lance, Militão tentou uma finalização caindo de costas e até acertou o travessão.

Logo depois, ele alegou dores, recebeu atendimento e foi substituído por Rudiger. O zagueiro brasileiro, entretanto, saiu andando de campo.

Militão está entre um dos nomes cotados na lista de Carlo Ancelotti para a Cpa do Mundo. Além de jogar como zagueiro, o camisa 3 do Real pode ser improvisado como lateral-direito na seleção brasileira.