RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 e largou em vantagem no confronto pela quinta fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos.
A vitória veio com um gol de Alex Telles já aos 45 minutos do segundo tempo. Foi o prêmio para um Botafogo insistente, evitando um placar que seria "mentiroso".
Com o placar, o Botafogo pode até empatar no jogo de volta para se classificar à próxima fase da competição. O reencontro será em 14 de maio, na Arena Condá, às 18h.
O resultado e o jeito que o Botafogo jogou reforçam o bom momento do time com o técnico Franclim Carvalho. E olha que fora de campo, a SAF tem muitos problemas.
O Botafogo volta a campo sábado, às 18h30, pelo Brasileirão, contra o Internacional, no Mané Garrincha. Já a Chape visita o Fluminense, domingo, às 20h30, no Maracanã.
SEM CHUVA DE GOLS
Com um jogo tão recente bem vivo na memória (o 4 a 1 do Bota na Arena Condá, pelo Brasileirão), o sentimento botafoguense era de otimismo para esse confronto em casa.
O time de Franclim Carvalho teve suas mudanças. Edenílson, autor de dois dos quatro gols no duelo anterior, começou no banco, por exemplo.
A Chapecoense veio mais comedida, defendendo-se com uma linha de cinco, tentando congestionar também a fluência do jogo do Botafogo pelo meio-campo, e apostando nos contra-ataques.
Mas a dificuldade de travar o ímpeto alvinegro foi quase a mesma. A diferença esteve na pontaria alvinegra e também na atuação do goleiro Anderson, que barrou Rafael Santos. O Botafogo teve dez finalizações no primeiro tempo, com duas no alvo.
A melhor chance foi numa sequência em que Kadir acertou a trave após receber passe rasteiro na área. No rebote, Júnior Santos mandou para fora.
Se Danilo esteve um pouco sumido, o dono do meio-campo do Botafogo foi Montoro. Na linha defensiva, Ferraresi achou soluções muito interessantes com a bola no pé e foi importante para achar espaços na frente. Mas apesar da construção e da pressão, a pontaria alvinegra, no geral, não estava boa.
O PRÊMIO NO FIM
No segundo tempo, o Botafogo por detalhes não comemorou logo cedo seus gols. Primeiro, Montoro acertou a trave. Depois, Vitinho teve uma chance na pequena área que foi salva pela zaga e pelo goleiro Anderson, que segurou a bola em cima da linha.
A torcida do Botafogo pediu, e Edenilson só foi a campo no segundo tempo. Franclim tentou reproduzir o desenho do meio-campo no jogo anterior, acionando também Medina e mexendo em outras peças na frente para sustentar o volume de ataque.
Mas a Chape também aprontou das suas. Garcez até recebeu um cruzamento de cara para o gol, mas exagerou na força e mandou por cima. Ênio, outro que entrou no segundo tempo, acertou a trave de Neto.
O Botafogo conseguiu ao fim das contas o prêmio que tanto almejava. Alex Telles apareceu para salvar o dia, evitando a frustração no Nilton Santos. A jogada teve o mérito do arrojo do outro lateral, Vitinho, que foi para dentro da marcação e cruzou na medida para a cabeçada do herói da tarde.
BOTAFOGO
Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Medina), Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos (Arthur Cabral), Matheus Martins (Edenilson) e Kadir (Correa). T.: Franclim Carvalho.
CHAPECOENSE
Anderson, Marcos Vinícius, Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo), Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Walter Clar); Camilo, Higor Meritão e Jean Carlos (Rubens); Marcinho (Ênio) e Garcez (João Vitor). T.: Fábio Matias.
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Cartões amarelos: Caio Roque (BOT); Camilo (CHA)Gols: Alex Telles, 45'/2ºT (1-0)