(UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid contou com gols de Vini Jr e Mbappé e venceu o Alavés por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, voltando a triunfar depois de quatro partidas. Toni Martínez foi o autor do gol dos visitantes.
A vitória alivia um pouco a crise no Real. Após a queda na Liga dos Campeões e a distância para o líder Barcelona em LaLiga, o elenco foi criticado pela torcida e cobrado pelo presidente Florentino Pérez. As comemorações pouco efusivas nos gols desta terça-feira representam bem o clima no clube.
Uma preocupação para o Real e para a seleção brasileira ficou por conta de Militão. Na reta final do primeiro tempo, o zagueiro tentou uma finalização caindo, sentiu dores e teve que ser substituído. Entretanto, ele saiu andando de campo, e o UOL apurou que a lesão, a princípio, não é grave ? Militão passará por exames mais detalhados nesta quarta-feira (22).
Com a vitória, o Real passa a secar o Barcelona para se aproximar da liderança. Os merengues vão a 73 pontos, diminuindo a distância para o líder para 6 ? o Barça joga nesta quarta-feira (22), contra o Celta de Vigo. Já o Alavés estaciona nos 33 pontos, em 17º lugar, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Elche vença o Atlético de Madrid na rodada.
O Real Madrid volta a campo na sexta-feira (24), quando visita o Real Betis. Já o Alavés fará um duelo na parte debaixo da tabela, contra o Mallorca, no sábado (25).
COMO FOI O JOGO
O Real Madrid começou a partida buscando se impor, mas sofria no último passe antes de finalizar e viu o Alavés chutar primeiro a gol. Martínez recebeu de Boyé e, com espaço da entrada da área, bateu forte para Lunin espalmar de manchete. A resposta do Real veio logo na sequência, com bola enfiada para Vini Jr que o goleiro Sivera teve que tirar com os pés.
O jogo seguiu truncado, e Lunin até teve que fazer outra defesa em cruzamento rasteiro do Alavés antes de Mbappé contar com desvio para abrir o placar. Aos 29 minutos, o camisa 10 do Real recebeu de Arda Guler, ganhou no corpo de Ángel Pérez e, quase sem equilíbrio, chutou para o gol ? a bola desviou em Otto e matou Sivera. Pouco depois, Mbappé teve outra boa chance, mas parou no goleiro do Alavés.
Os donos da casa continuaram com mais posse e tiveram duas chances para ampliar antes do intervalo. Primeiro, Mbappé pegou mal após cruzamento de Vini Jr e mandou pela linha de fundo. Depois, Militão finalizou caindo e acertou o travessão do Alavés. No lance, o zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira sentiu dores e precisou ser substituído, mas saiu andando de campo ? Rudiger entrou em seu lugar. Já nos acréscimos, Martínez também acertou a trave de Lunin e, no rebote, exigiu boa defesa do goleiro madrilenho.
A etapa final começou com o Real em cima novamente, e Vini Jr ampliou com um belo gol aos 4 minutos. Valverde recebeu de Bellingham, carregou pelo meio e acionou o camisa 7, que acertou um chutaço de fora da área no canto do goleiro. Antes, Tchouaméni já tinha levado perigo em um peixinho após escanteio cobrado por Arda Guler.
Os mandantes seguiram dominando a partida e desperdiçaram outras duas chances para fazer o terceiro. Primeiro, Mbappé recebeu de Vini Jr dentro da área e bateu para defesa de Sivera ? no rebote, o camisa 10 parou em outra ótima ação do goleiro. Na sequência, Brahim Díaz acertou lindo chute colocado e ia marcar, mas Tenaglia tirou de cabeça em cima da linha.
A principal defesa de Lunin saiu em outra boa tentativa de Martínez, que era quem mais levava perigo pelo Alavés. Mesmo com o Real controlando o jogo, os visitantes conseguiram uma boa jogada trabalhada e a bola chegou no camisa 11, que pegou firme para o goleiro madrilenho espalmar. Pouco depois, Martínez desviou, e Parada cabeceou no pé da trave do Real.
Já nos acréscimos, Martínez finalmente superou Lunin, fechando o placar em 2 a 1. Aos 47 minutos, Guevara chutou de fora, e o camisa 11 desviou de letra para colocar a bola na direção do gol.
REAL MADRID
Lunin; Alexander-Arnold (Carvajal), Éder Militão (Rudiger), Huijsen e Carreras; Tchouaméni (Camavinga), Valverde, Bellingham (Brahim Díaz) e Arda Guler (Mastantuono); Vini Jr e Mbappé. T.: Álvaro Arbeloa.
ALAVÉS
Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada e Youssef Enríquez (Calebe); Denis Suárez (Ibáñez), Blanco (Guevara), Ángel Pérez e Guridi (Aleñá); Toni Martínez e Boyé (Diabaté). T.: Quique Sánchez Flores.
Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro: Juan MartínezAssistentes: Diego Barbero e Miguel Martínez
VAR: Manuel CamachoGols: Mbappé (29'/1ºT) e Vini Jr (4'/2ºT) (RMA); Martínez (47'/2ºT) (ALA)
Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA); Tenaglia e Ángel Pérez (ALA)