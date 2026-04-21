O time carioca, comandado pelo técnico português Franclim Carvalho, é um dos 20 clubes da Série A do Brasileirão que entram na disputa apenas nesta quinta fase, a primeira com partidas de ida e volta. Eles se juntam a outras 12 equipes que se classificaram anteriormente. As fase anteriores foram disputadas em jogo único, mas daqui em diante a competição ocorrerá em confreontos de ida e volta, com exceção da final. Pela primeira vez na história do torneio, o título será decidido em partida única, prevista para 6 de dezembro.
ENTROU E DECIDIU!Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 21, 2026
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Dos 126 times que iniciaram a Copa do Brasil em fevereiro, 12 chegaram à quinta fase: Athletic Cluv-MG, Atlético-GO, Barra-SC, Ceará, Confiança, CRB, Fortaleza, Goiás, Jacuipense, Juventude, Operário-PR e Paysandu.
A edição deste ano é a maior da história, com 34 clubes a mais do que o registrado em 2025. O torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores (campeão e vice).
Confrontos de ida da 5ª fase
TERÇA (21)
19h15 - São Paulo x Juventude Estádio do Morumbi
19h30 - Grêmio x Confiança Arena Grêmio
21h30 Paysandu x Vasco Manguerão
21h 30 - Barra-SC x Corinthians Ressacada
QUARTA (22)
19h - Goiás x Cruzeiro Serra Dourada
19h Bahia x Remo Arena Fonte Nova
19h30 Santos x Coritiba Vila Belmiro
20h30 - Fortaleza x CRB Castelão
20h30 Athletic Club-MG x Internacional Orlando Scarpelli
21h30 Flamengo x Vitória Maracanã
21h30 Bragantino x Mirassol Cícero Souza Marques
QUINTA (23)
19h - Atlético-MG x Ceará Arena MRV
19h30 - Palmeiras x Jacuipense Allianz Parque
21h30- Athletico-PR x Atlético-GO Arena da Baixada
21h30 - Operário-PR x Fluminense Germano Krügger
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