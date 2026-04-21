SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo largou na frente na 5ª fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, no Morumbis, o Tricolor desperdiçou muitas chances, mas venceu o Juventude por 1 a 0, em partida considerada decisiva pelo futuro de Roger Machado.

Luciano marcou o gol da vitória tricolor, ainda no primeiro tempo. Com um a mais, o time perdeu um caminhão de chances no 2° tempo, incluindo um pênalti cobrado por Calleri, sob descontentamento da torcida.

O triunfo afastou momentaneamente a crise no departamento de futebol tricolor, que estava em xeque em meio aos resultados negativos recentes. Além disso, Roger Machado e Rui Costa também ganhou sobrevida à frente da equipe.

Apesar disso, o embate ficou marcado por hostilidades da torcida contra a dupla, que foi alvo de ensaios de gritos das arquibancadas em mais de um momento, antes, durante e depois do jogo.

Com o resultado, o clube do Morumbis tem direito a empatar em Caxias do Sul, no confronto de volta. A partida acontecerá no dia 13 de maio.

O São Paulo volta a campo às 21h (de Brasília) do próximo sábado, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O Morumbis não será opção pois sediará o show do The Weeknd.

LANCES IMPORTANTES

Pega o goleiro. Em falta, Artur mandou bola na área, e Alan Franco desviou de cabeça. O zagueiro cabeceou firme, e Pedro Rocha espalmou para afastar para escanteio. Quase o primeiro do Tricolor.

1 a 0! Danielzinho abriu com Lucas Ramon na direita, e logo depois o lateral acionou Artur. O ponta passou pela marcação de Diogo Barbosa, cruza para a grande área vindo de trás, e Luciano se antecipa e desvia no contrapé de Pedro Rocha. Placar aberto no Morumbis.

Uhhh! O São Paulo acelerou em contra-ataque com boa troca de passes entre Luciano, Artur e Calleri. Na devolução para o camisa 37, o atacante se lançou já desequilibrado para completar, mas mandou para fora. Grande oportunidade.

Expulso! Diogo Barbosa deu forte entrada em Luciano, que foi para o chão reclamando. O árbitro foi ao VAR após chamada de revisão e mostrou o vermelho para o lateral.

Pênalti perdido. No apagar das luzes, o São Paulo teve um pênalti a favor, após revisão do VAR. Calleri foi para a cobrança e tentou o canto esquerdo. Pedro Rocha caiu para fazer a defesa e gerar vaias da torcida.

SÃO PAULO

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell; Luan, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. T.: Roger Machado.

JUVENTUDE

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec. T.: Mauricio Barbieri.

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Gol: Luciano 31'/1°T (SAO)