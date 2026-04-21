Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 21, 2026
Fluminense 1x2 Palmeiras
Com o triunfo fora de casa, as Palestrinas fecham a rodada na vice-liderança, com os mesmos 16 pontos do líder Corinthians.
O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com a zagueira Bruna Cotrim após cobrança de escanteio de Sochor. Mas a vantagem da equipe das Laranjeiras durou apenas até os 25 minutos, quando a centroavante Bia Zaneratto cobrou pênalti com perfeição para igualar.
Na etapa final o Fluminense tentou se segurar na defesa, saindo apenas em contra-ataques. Já o Palmeiras forçou muito em busca da virada, e acabou premiado com a atacante Tainá Maranhão já aos 50 minutos.
Outros resultados:
Bragantino 3 x 1 Mixto-MT
Cruzeiro 1 x 2 Internacional
undefine