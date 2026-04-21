RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com um a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo, o Grêmio fez o dever de casa e venceu o Confiança por 2 a 0, na Arena do Grêmio (RS), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Carlos Vinícius e Amuzu.
Confiança veio da 3ª fase. Diferentemente do Grêmio, que fez sua estreia já na quinta fase por estar na Série A, o Confiança veio da terceira fase. Vice-campeão da Copa do Nordeste, ele eliminou o Tombense (MG) e o Vila Nova (GO) até chegar aqui.
Próximos jogos. O Grêmio permanece em Porto Alegre e recebe o Coritiba, no domingo, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Confiança visita no sábado o Brusque pela Série B.
PRESSÃO AMENIZADA EM LUÍS CASTRO
A vitória amenizou um pouco a pressão sobre o técnico Luís Castro, que antes da partida desta terça-feira (21) acumulava apenas dois resultados positivos nos últimos dez jogos.
Ele (Luís Castro) não precisa provar nada a ninguém. Olha só a carreira que ele tem. Para nós, é um privilégio poder trabalhar com ele. Obviamente, a gente sabe que é um pouco difícil, mas a cobrança vai vir, é natural por causa dos resultados. Mas a cobrança é para todos, desde nós jogadores dentro de campo, para comissão, para diretoria... Porque, enfim, todos representamos essa camiseta que é o GrêmioArthur, ao Amazon Prime
FIM DA SECA PARA UM, EXPULSÃO PARA OUTRO
Carlos Vinícius, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vinha há quatro jogos sem marcar gols, mas pôs fim à seca ao seu melhor estilo: demonstrando oportunismo. Ele chegou ao 13ª na temporada em 25 jogos.
Por outro lado, o zagueiro Ícaro, do Confiança, foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo após revisão do VAR. Em uma disputa de bola com Gabriel Mec, ele esticou a perna e acertou a cabeça do jogador do Grêmio. Inicialmente, o defensor havia recebido o cartão amarelo, mas após a checagem, o árbitro trocou para o vermelho.
O JOGO
Como esperado, o Grêmio tomou a iniciativa de controlar as ações e terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola. Porém, isso não necessariamente indicou uma ampla superioridade do time da casa. O Tricolor tinha dificuldades diante de um Confiança bem postado e teve a chance mais perigosa ainda aos 13 minutos do primeiro tempo, com a bola na trave de Enamorado. Depois, o jogo ficou pouco inspirado e, mesmo com um a menos a partir dos 37, o time de Aracaju teve uma chance claríssima de abrir o placar com PK, que chutou para fora.
Na etapa final o Grêmio controlou a ansiedade, botou a bola no chão e fez valer sua superioridade numérica. Algo que contribuiu bastante para o Tricolor chegar à vitória foram as substituições, principalmente a entrada de Braithwite, que deu uma nova dinâmica ao time e participou do primeiro gol.
GOLS E LANCES
Na trave! Aos 13 minutos do primeiro tempo, Pedro Gabriel cruzou para Gabriel Mec, que chutou para defesa d Rafael Pascoal. Enamorado pegou o rebote e acertou a trave. Na sobra, Carlos Vinícius completou para fora.
Que chance perdida! Aos 44, Danielzinho puxou contra-ataque e serviu PK. O ex-jogador gremista ficou livre, de frente para o gol, mas chutou para fora, desperdiçando uma grande chance.
Gol do Grêmio! Gabriel Mec fez grande jogada na linha de fundo pela direita, rolou para trás e Braithwite chegou batendo. No meio do caminho, Carlos Vinícius escorou e abriu o placar para o Grêmio aos 10 minutos do segundo tempo.
Não valeu! Carlos Vinícius fez outro oito minutos depois, mas a arbitragem assinalou mão no momento em que ele dominou a bola.
Segundo gol do Grêmio! O Tricolor ampliou aos 25, quando Arthur tocou para Amuzu, que fez linda jogada individual, driblou dois e chutou no canto do goleiro.
GRÊMIO
Weverton, Pavón (Leonel Pérez), Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Wagner Leonardo); Nardoni (Braithwite), Arthur e Gabriel Mec (Tetê); Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius (André). T.: Luís Castro.
CONFIANÇA
Rafael Pascoal, Weriton (Mandovani), Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Lorran (PH), Renilson, Gabriel Zeca e PK (Guilherme Nunes); João Pedro (Maikon Aquino) e Danielzinho (Valdir Júnior). T.: Cláudio Caçapa.
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Competição: Copa do Brasil (5ª fase)
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões amarelos: Renilson (CON)
Cartões vermelhos: Ícaro (CON)Gols: Carlos Vinícius, aos 10 minutos do segundo tempo (GRE); Amuzu, aos 25 minutos do segundo tempo (GRE)