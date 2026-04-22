SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com time misto, o Corinthians jogou o suficiente e venceu o Barra-SC, por 1 a 0, nesta terça-feira (21), na Ressacada, pela Copa do Brasil.
O gol da vitória foi marcado por Jesse Lingard, que começou sua segunda partida como titular e balançou as redes pela 1ª vez com camisa do Timão. Em seu sétimo jogo na temporada, o britânico atuou 62 minutos e foi substituído por Zakaria Labyad no segundo tempo.
Ainda na etapa inicial, o Corinthians perdeu o atacante Kayke por lesão. O jovem torceu o joelho esquerdo e saiu de campo chorando. No retorno a São Paulo, ele deve passar por exames para saber a gravidade da lesão.
O jogo de volta entre as equipes acontecerá somente em maio. Paulistas e catarinenses medem forças no dia 14, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
Antes, o Timão ainda terá confronto importante contra o Vasco, domingo (26), pelo Brasileirão, e contra o Peñarol, quinta-feira (30), em casa, na Copa Libertadores.
LANCES IMPORTANTES
No susto. Logo aos 4 minutos de partida, Henrique soltou a pancada de perna direita, na entrada da grande área, e assustou o goleiro Kauê, do Corinthians.
Jovem se machuca. Aos 12 minutos, o atacante Kayke caiu em campo com dores no joelho esquerdo após fazer um cruzamento. Chorando muito, o jovem de 21 anos precisou ser retirado de carrinho do gramado. Ele ainda ficou no banco de reservas com uma compressa de gelo, mas - depois do pedido de assistência de Carrillo - foi encaminhado para o vestiário com muitas dores.
Na trave. Vitinho, que entrou no lugar de Kayke, teve ótima chance ao carimbar a trave de Ewerton. O lance, no entanto, foi paralisado porque a assistente Maira Mastella Moreira viu posição irregular do atacante.
Novo impedimento (e polêmico). Aos 37 minutos, Maira Mastella Moreira assinalou novo impedimento do ataque do Corinthians com Dieguinho. O lance, desta vez, seguiu - mas se o gol tivesse acontecido teria de ser consultado no VAR. Pelas imagens da transmissão, a posição do meio-campista era legal.
Defesa de Kauê. Após a finalização de Fábio, a bola desviou no meio do caminho - e Kauê precisou executar a defesa.
Gol do Corinthians, do britânico. Aos 46, Depois da cobrança de falta de Matheuzinho, a bola explodiu na carreira, e Pedro Raul fez o pivô para desviar de cabeça. Jesse Lingard finalizou de primeira sem chances para Ewerton: 1 a 0 Timão.
Demora na checagem. Foram necessários cinco minutos para o VAR confirmar o gol do Corinthians. A equipe de arbitragem teve dificuldades para checar a posição dos atacantes corintianos e causou a revolta dos jogadores em campo.
Grande defesa. Aos 9 minutos da segunda etapa, finalização cruzada de Vitinho pela esquerda. O goleiro defendeu, mas o assistente marcou posição adiantada do atacante.
Isolou. Após passe de Yuri Alberto, Zakaria Labyad, na intermediária, arriscou o chute de perna direita e isolou.
Faltou mira. Aos 48 minutos, da Rocha desperdiçou uma chance incrível e empatar a partida. Ele bateu mal e isolou a bola.
BARRA-SC
Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique (Pablo) e Matheus Barbosa (Marcelinho); Gabriel Silva (Warley), Cléo Silva (Saymon) e Vargas (Renan Bernabé). T.: Bernardo Franco
CORINTHIANS
Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira (Raniele), Dieguinho (Zakaria Labyad) e Jesse Lingard (Kaio César); Kayke (Vitinho) e Pedro Raul (Yuri Alberto). T.: Fernando Diniz.
Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Gols: Lingard, aos 46'/1T (0-1)Cartões amarelos: Matheus Pereira, Lingard, Ramalho (COR); Vargas (BAR)Cartão vermelho: