SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Robert Arboleda informou ao São Paulo que retornará ao Brasil no próximo dia 30 de abril, uma quinta-feira, para avançar nas tratativas de rescisão contratual. O jogador está no Equador, seu país natal, desde o dia 4 de abril, data em que deixou de se apresentar ao clube. Desde então, os contatos com o clube foram breves e sem resolução de saída.

Na ocasião do "sumiço", Arboleda estava relacionado para o confronto diante do Cruzeiro, mas não compareceu ao CT da Barra Funda. Ele acabou cortado da lista para a partida e, desde então, manteve contatos apenas à distância com a diretoria são-paulina.

A ideia inicial do departamento de futebol do São Paulo foi buscar a rescisão por justa causa após o "desaparecimento" do jogador. Internamente, porém, há uma avaliação de insegurança jurídica sobre o caso.

Após consultas a advogados, o clube entende que precisaria de um período maior de ausência (cerca de 30 dias) para sustentar uma eventual disputa na FIFA.

Diante desse cenário, o São Paulo passou a adotar medidas formais para documentar a situação. Até o momento, foram enviadas três notificações ao jogador solicitando seu retorno imediato ao Brasil.

RESCISÃO AMIGÁVEL TRAVOU

A reportagem apurou que o clube abriu negociações para uma rescisão amigável e chegou a avançar nas conversas com o estafe do atleta. No entanto, mudanças nas condições propostas pelos representantes de Arboleda fizeram com que as tratativas esfriassem nos últimos dias.

Em meio ao impasse, o São Paulo optou por manter o pagamento do salário do defensor referente ao mês de abril. A decisão é vista internamente como uma forma de proteção jurídica, visando evitar questionamentos futuros em caso de disputa judicial.

Desde que deixou de se apresentar no CT da Barra Funda, Arboleda não manteve contato com o técnico Roger Machado nem com lideranças do elenco são-paulino.