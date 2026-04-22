RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - John Textor recebeu uma boa notícia na Justiça no processo contra o Lyon para receber R$ 137 milhões.

O juiz Leonardo de Castro Gomes concedeu decisão favorável à SAF Botafogo na ação que pede a execução de uma dívida do clube francês -resultado do emaranhado de movimentações quando Textor ainda controlava os dois lados na Eagle.

A decisão mais recente saiu nesta terça-feira (21) e dá prazo de três dias para que o Lyon pague 21 milhões de euros (R$ 137 milhões). A contagem do prazo começa na citação às partes.

A medida é passível de recurso. Segundo a decisão, o Lyon pode entrar com pedido de embargo em até 15 dias úteis.

Pela decisão em vigor, se o Lyon reconhecer que tem mesmo que pagar esse valor ao Botafogo, pode fazer um depósito de 30% do valor total e depois requerer que o restante seja repassado em seis parcelas mensais, com juros e correção.

A SAF Botafogo diz que fez três transferências ao Lyon em 2025, totalizando 21 milhões de euros. O pagamento de volta venceu em março de 2026, na versão do clube.

OS EMPRÉSTIMOS FORAM

- 6/3/2025 - 8.5 milhões de euros (R$ 52.939.105,00)

- 20/3/2025 - 10 milhões de euros (R$ 61.401.000,00)

- 20/3/2025 - 2,5 milhões de euros (R$ 15.350.250,00)