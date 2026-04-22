Pela primeira vez na carreira, o carioca de 19 anos competirá como cabeça de chave de um torneio Masters 1000, daí a estreia apenas na segunda rodada. Isso se tornou possível após as desistências do espanhol Carlos Alacaraz, vice-líder do ranking, e do sérvio Novak Dkokovic (4º). Fonseca será o cabeça de chave 27 no torneio que reúne 96 tenistas.
Nesta quarta (22), Fonseca teve a presença confirmada no ATP 500 de Hamburgo, entre os dias 16 e 23 de maio, também disputado no saibro. Na listas de 32 inscritos estão o anfitrião Alexander Zverev (3º) algoz de Fonseca nas quartas do Masters de Mônaco , o canadense Felix Auger-Aliassime (5º), o norte-americano Ben Shelton (6º) e o italiano Flavio Cobolli (13º), campeão do torneio no ano passado.
