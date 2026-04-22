O Uberabinha foi derrotado pelo Social por 2 a 0 na manhã do último domingo (19), no Estádio Louis Ensch, o “Luisão”, em Coronel Fabriciano, no Campeonato Mineiro Sub-20. Com o resultado, a equipe de Juiz de Fora segue sem pontuar e ocupa a última colocação do Grupo B e também da classificação geral.

Em três partidas disputadas, o Uberabinha soma três derrotas, com cinco gols sofridos e apenas um marcado. Apesar da posição no grupo, a classificação para a próxima fase é definida pela classificação geral, que garante vaga aos dez melhores colocados. Os cinco últimos disputam o pentagonal do rebaixamento, com duas equipes caindo para a segunda divisão em 2027.

Após a partida, o técnico João Proba avaliou o desempenho da equipe e destacou fatores dentro e fora de campo. “O jogo foi uma batalha dentro e fora de campo. Infelizmente, a torcida deles foi deplorável em algumas questões, com bombas sendo jogadas no campo. Mas isso não justifica o resultado”, afirmou.

Segundo o treinador, o Uberabinha teve controle da partida e criou oportunidades, mas voltou a pecar em momentos decisivos. “Fizemos um bom jogo, como já tínhamos feito contra o Boston. Controlamos a posse, finalizamos bastante e tivemos até um pênalti que, na nossa avaliação, não foi marcado. Mas, infelizmente, em duas transições defensivas lentas, acabamos sofrendo os gols”, explicou.

João Proba detalhou ainda os lances que originaram os gols adversários. “Em um deles, houve uma tomada de decisão errada do nosso zagueiro, que acabou levando uma bola nas costas. No outro, tentamos sair jogando, houve um escorregão e gerou o contra-ataque”, disse.

Mesmo com o resultado negativo, o treinador ressaltou o desempenho da equipe ao longo do jogo. “O saldo é negativo porque futebol é resultado, mas, se analisarmos friamente, o time produziu bem, criou muitas chances. Infelizmente, a bola não entrou”, completou.

Uberabinha denuncia arremesso de bombas após jogo contra o Social e cobra providências

A Associação Esportiva Uberabinha divulgou uma nota de repúdio após a partida, denunciando episódios de violência registrados ao fim do jogo em Coronel Fabriciano. Segundo o clube, duas bombas foram arremessadas em direção ao túnel de acesso ao vestiário da equipe visitante, colocando em risco atletas, comissão técnica e demais profissionais.



De acordo com o posicionamento, os artefatos teriam sido lançados do setor onde estava a torcida mandante, conforme registrado em súmula pela arbitragem. O clube classificou a situação como “grave” e destacou que atitudes do tipo “colocam vidas em risco e mancham a imagem da competição”.



Na nota, o Uberabinha afirma ainda que espera providências das autoridades competentes e da organização do torneio para que os responsáveis sejam punidos e episódios semelhantes não se repitam.

O próximo compromisso do Uberabinha será no dia 3 de maio, às 9h, contra o Nacional de Muriaé, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. A equipe busca a primeira vitória para reagir na competição.

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