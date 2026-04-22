(UOL/FOLHAPRESS) - Goiás e Cruzeiro ficaram no empate por 2 a 2 nesta quarta-feira (22), no Serra Dourada, em Goiânia, pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

Nicolas abriu o placar para o Goiás, Arroyo e Jonathan fizeram os gols da virada do Cruzeiro, mas o Esmeraldino empatou no fim com Esli García.

O duelo de volta será no dia 12 de maio, no Mineirão, e decidirá quem avança para as oitavas de final.

CABULOSO X ESMERALDINO

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. O Cabuloso é hexacampeão do torneio, tendo conquistado o último título da competição em 2018.

Já o Goiás nunca foi campeão da maior copa nacional. O Esmeraldino foi vice-campeão em 1990, quando foi derrotado pelo Flamengo na final.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: O Goiás abriu o placar com Nicolas aos 10 minutos do 1º tempo. Jean Carlos atacou pela ponta direita, cortou para dentro e bateu de canhota. O goleiro Otávio defendeu mas deu o rebote e Nicolas chegou mandando de primeira para o fundo da rede.

1 x 1: O Cruzeiro chegou ao empate após uma falha da defesa do Goiás. Luisão errou feio na saída de bola e deu a bola de presente para Lucas Romero. O meia serviu Arroyo pela direita e o atacante bateu forte para superar Tadeu.

1 x 2: Jonathan Jesus fez o gol da virada do Cruzeiro aos 30 minutos do 2º tempo. O zagueirão atuou como atacante, tabelou com Bruno Rodrigues e bateu rasteiro no canto esquerdo de Tadeu.

2 x 2: Esli García, que havia entrado na reta final, fez o gol de empate do Goiás nos acréscimos. O atacante partiu para cima da marcação, cortou para dentro e bateu forte triscando no travessão e trave e morrendo no fundo do gol. Golaço de empate!

GOIÁS

Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Luisão, Nicolas; Filipe Machado (Esli Garcia), Lucas Rodrigues (Gegê), Jean Carlos (Pedrinho), Lucas Lima; Anselmo Ramon (Bruno Sávio), Lourenço (Juninho). T.: Daniel Paulista.

CRUZEIRO

Otávio; Kauã Moraes, Jonathan, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Lucas Silva, Christian Roberto (Kaique Kenji); Arroyo (Sinisterra), Matheus Pereira, Kaio Jorge (Matheus Henrique). T.: Artur Jorge.

Local: Serra Dourada, Goiânia (GO)Hora: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Cartões amarelos: Jean Carlos, Lucas Ribeiro e Kadu (GOI); Kauã Moraes, Jonathan Jesus e Otávio (CRU)

Gol: Nicolas (GOI), 10' do 1º tempo (1-0); Arroyo (CRU), 17' do 1º tempo (1-1); Jonathan Jesus (CRU), 30' do 2º tempo (1-2); Esli García (GOI), 50' do 2º tempo (2-2)