(UOL/FOLHAPRESS) - O Remo surpreendeu o Bahia nesta quarta-feira (22) e largou na frente em confronto pela 5ª fase da Copa do Brasil. O Leão Azul fez 3 a 1 dentro da Arena Fonte Nova, com gols de Tchamba, pênalti decisivo convertido por Pikachu em erro do goleiro adversário e Alef Manga. Do lado tricolor, Willian José foi o responsável pelo tento.
A volta entre Bahia e Remo, no Mangueirão, está agendada somente para o dia 13 abril, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Com a vitória visitante no primeiro encontro, o Remo leva a vantagem de dois gols para garantir a classificação dentro de casa.
Enquanto isso, Bahia e Remo viram a chave e voltam a focar no Brasileirão. O Tricolor de Aço recebe o Santos de Neymar no próximo sábado, às 18h30, enquanto o Leão Azul recebe o Cruzeiro, no mesmo dia, também às 18h30.
LANCES IMPORTANTES
Pressão do Bahia. O time da casa começou o encontro com intensidade no ataque e só não abriu o placar logo aos dois minutos porque o goleiro adversário, Marcelo Rangel, voou para defender o cabeceio de David Duarte.
O gol do Remo. Após superar a pressão inicial, a equipe visitante passou a tirar o ritmo de jogo e aprontar no ataque. Aos 16 minutos, Zé Welison levantou na área e o camaronês Tchamba subiu para testar ao gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O árbitro foi até o vídeo para verificar a participação ou não de Marlon, que estava impedido. Após a checagem, o gol foi ratificado.
A resposta imediata do Bahia. O Tricolor não se acanhou com o gol sofrido e se lançou ao ataque logo em seguida. Apenas um minuto depois, Everton Ribeiro cobrou o escanteio jogando a bola na área. A defesa do Remo ficou assistindo Willian José subir sozinho e alto para arrancar o empate.
Quase o repeteco. Em lance parecido com o gol do Remo, aos 32 foi a vez de Yago Pikachu cruzar na área e Marlon ganhar pelo alto. O zagueiro, no entanto, errou o alvo e a bola apenas assustou a torcida do Bahia.
Quase a virada. Nos instantes finais do primeiro tempo, o Bahia conseguiu superar o bloqueio defensivo do Remo. Foi a vez de Willian José tentar o papel de garçom e servir Jean Lucas. O meia acertou o gol, mas não conseguiu tirar do goleiro e Rangel ficou com a bola.
De novo ele. O Bahia voltou do intervalo com aquele ímpeto do início do jogo. Logo no primeiro lance, Acevedo arrumou para Kike Olivera finalizar na grande área, mas outra vez brilhou a estrela do goleiro Marcelo Rangel.
Chances claras. O jogo esfriou e voltou a esquentar aos 20 minutos, quando mais uma vez pelo alto o Bahia apareceu. O atacante Everaldo, que recém havia entrado, aproveitou a bola de Juba e ganhou pelo alto. O goleiro tirou com o olhar e ficou apenas assistindo a bola tirar tinta da trave. Na sequência, em cobrança escanteio, David Duarte cabeceou e Rangel voltou a trabalhar.
Pênalti decisivo e gol. Aos 27 minutos, o goleiro do Bahia presenteou a equipe visitante. Em saída de bola errada, Pikachu antecipou o lance e foi derrubado na grande área por Léo Vieira. A arbitragem assinalou pênalti e a marcação sequer gerou dúvidas. Na bola parada, o próprio Pikachu chamou a responsabilidade e chutou no meio, garantindo o tento do Remo.
Para fechar a conta. Nos acréscimos, o Remo disparou em contra-ataque e Marcelinho prendeu até Alef Manga aparecer. O cruzamento foi na cabeça do companheiro e a bola morreu no fundo da rede. Ao som do apito final, o time do Bahia deixou o campo sob vaias.