(UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional estreou com o pé direito na Copa do Brasil e venceu o Athletic-MG de virada por 2 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo jogo de ida da 5ª fase.

Bruno Henrique e Bernabei anotaram os tentos da virada colorada depois de Kauan Rodrigues abrir o placar para os mineiros. O lateral argentino, inclusive, foi um dos melhores em campo, com boa participação ofensiva.

O Athletic não pôde usar seu estádio, o Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), pela falta de capacidade mínima, por isso o jogo foi no Orlando Scarpelli. Segundo o regulamento da Copa do Brasil, apenas estádios com capacidade de pelo menos 10 mil pessoas podem receber jogos a partir da 5ª fase ? o estádio do Athletic tem capacidade para 6 mil pessoas.

Assim como os outros times da Série A, o Inter entrou na Copa do Brasil na 5ª fase. Já o Athletic entrou na 2ª fase e passou por Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport para chegar até a fase atual.

O duelo de volta está marcado para daqui três semanas, no dia 12 de maio, no Beira-Rio. O Inter volta a campo no sábado (25), quando visita o Botafogo, pelo Brasileirão. Já o Athletic encara o Náutico na segunda-feira (27), pela Série B.

COMO FOI O JOGO

O Inter começou a partida pressionando, acertou uma bola na trave do Athletic e levou perigo com Alerrando, mas viu o time mineiro abrir o placar. Aos 15 minutos, Ronaldo Tavares ganhou no corpo de Bruno Gomes e achou lindo passe pelo alto ? Thiago Maia tentou cortar, furou e a bola sobrou para Kauan Rodrigues driblar Anthoni e empurrar para o gol vazio.

O Colorado seguiu em busca do gol, exigiu uma defesaça de Jhonatan Luiz e chegou ao empate com Bruno Henrique. O volante achou Alerrandro, que fez o pivô na entrada da área para Bruno Henrique chegar batendo no cantinho do goleiro, aos 31. Pouco antes, Diogo Batista recebeu em profundidade, ganhou de Félix Torres e furou na hora de finalizar.

A etapa final começou mais morna mas, depois de uma primeira tentativa de Allex, Bernabei conseguiu a virada para o Inter aos 17 minutos. O argentino interceptou passe na lateral do campo, acionou Alan Patrick no meio, recebeu de volta e finalizou no canto direito de Jhonatan Luiz para fazer 2 a 1. Pouco depois, Bernabei fez outra boa jogada pelo lado do campo e acionou Allex dentro da área, mas o jovem do Inter mandou por cima.

Depois da virada, o Inter conseguiu administrar o jogo. Os gaúchos controlaram a posse, não foram ameaçados e quase ampliaram em cobrança de falta de Alan Patrick. Nos minutos finais, o Athletic ensaiou uma pressão, mas não levou perigo.