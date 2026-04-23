(UOL/FOLHAPRESS) - Red Bull Bragantino e Mirassol empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (22), em Bragança Paulista (SP), pela 5ª fase da Copa do Brasil.
Lucas Barbosa abriu o placar para o Bragantino, e o Mirassol empatou após gol contra de Juninho Capixaba. Os dois gols saíram na primeira etapa.
O duelo de volta entre o Leão Caipira e o Massa Bruta será no dia 15 de maio, no Maião, em Mirassol.
REENCONTRO NA COPA DO BRASIL
Bragantino e Mirassol já duelaram pela Copa do Brasil. Na edição de 2021, o Massa Bruta visitou o Leão Caipira na primeira fase e levou a melhor sobre o rival do interior paulista.
O Bragantino venceu por 3 a 2 naquela ocasião, em uma partida emocionante, com direito a duas viradas.
O Massa Bruta abriu o placar com Artur, mas levou a virada ainda no 1º tempo, após gols de Reniê e Moraes. Na volta do intervalo, Ytalo empatou para o Bragantino e Cuello marcou o gol do vira-vira nos acréscimos.
É CLÁSSICO?
Ainda não dá para cravar uma rivalidade entre Bragantino e Mirassol, apesar de ambas equipes serem do interior de São Paulo.
Separados por mais de 400 km de distância, os clubes têm rivais mais tradicionais. O maior rival do Bragantino é a Ponte Preta, de Campinas, favorecido pela proximidade geográfica entre as cidades.
Já o grande rival do Mirassol é o Grêmio Novorizontino, mais próximo (cerca de 100 km entre as cidades) e que desenvolveu uma rivalidade impulsionada pelo sucesso recente das duas equipes.
GOLS E DESTAQUES
1 x 0: Lucas Barbosa abriu o placar para o Bragantino aos 6 minutos de partida. O atacante recuperou a bola na intermediária, disparou sozinho e bateu no cantinho para fazer o 1 a 0.
1 x 1: O Mirassol empatou após gol contra de Juninho Capixaba nos acréscimos do 1º tempo. Victor Luís bateu escanteio na pequena área, Neto Moura cabeceou e a bola desviou em Lucas Barbosa e Capixaba antes de morrer no fundo da rede.
Que lance! Aos 30 minutos do 2º tempo, Isidro Pitta quase anotou o 2 a 1 para o Bragantino. O atacante recebeu passe de Volpi, ganhou no corpo dos zagueiros do Mirassol e, da entrada da área, encobriu o goleiro Muralha, mas a bola bateu no travessão e foi para fora.
BRAGANTINO
Volpi; Hurtado, Gustavo Marques, Alix, Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Nacho Sosa), Marcelinho (Mosquera), Lucas Barbosa (Fernando), Isidro Pitta, Vinicinho (Eduardo Sasha). T.: Vagner Mancini.
MIRASSOL
Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Rodrigues, Willian Machado, Victor Luís (Igor Formiga); Denilson (Chico Kim), Neto Moura, Edson Carioca (Alesson); Tiquinho Soares (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo). T.: Rafael Guanaes.
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Cartões amarelos: Vinicinho, Gabriel, Lucas Barbosa e Hurtado (RBB); Denilson, Nathan Fogaça, Muralha, Chico Kim e Alesson (MIR)Gols: Lucas Barbosa (RBB), 6' do 1º tempo (1-0); Juninho Capixaba (MIR, contra), 49' do 1º tempo (1-1)