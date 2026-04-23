SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No universo do marketing esportivo, existem logotipos que desaparecem com o fim dos contratos e outros que se tornam parte da pele do atleta. O caso do Banco Nacional e Ayrton Senna desafia a lógica econômica: como uma marca vinculada a uma das maiores fraudes bancárias da história do Brasil conseguiu se manter como um dos símbolos mais afetivos do automobilismo, trinta anos após a morte de seu principal embaixador?

A história dessa simbiose começou em 1984. Enquanto o mercado financeiro via a Fórmula 1 como um reduto de luxo europeu, o Banco Nacional, sob a visão de Marcos Magalhães Pinto, apostou em um jovem paulistano que estreava pela modesta Toleman. Foi um "casamento" que durou até o último segundo de vida de Senna. A fidelidade do piloto era folclórica: mesmo assediado por potências bancárias globais conforme acumulava títulos, Ayrton mantinha o logo azul e branco em seu boné. Para ele, o Nacional não era apenas um patrocinador, mas quem "estendeu a mão quando ninguém sabia quem era o Beco".

O boné azul tornou-se a moldura oficial do rosto de Senna. Nas manhãs de domingo, o Brasil não via apenas um piloto; via uma marca que se fundia ao hino da vitória. O Nacional, que já era gigante por patrocinar o Jornal Nacional e grandes clubes de futebol, atingiu um patamar de onipresença.

Contudo, o castelo de cartas desmoronou em 1995. Pouco mais de um ano após o trágico 1º de maio em Ímola, o Banco Central decretou intervenção no Nacional. O que se seguiu foi o desvelar de um rombo bilionário, estimado em bilhões de dólares à época, ocultado por uma contabilidade criativa que sustentava centenas de contas fictícias. O banco faliu, foi absorvido pelo Unibanco e seus ativos sumiram das avenidas.

Porém, o que deveria ser o fim da marca foi o início de sua mitificação. Por uma cláusula contratual e o desejo da família Senna, o licenciamento do "boné do Nacional" permaneceu ativo. O objeto deixou de ser um produto bancário para se tornar um item de resistência emocional. Hoje, o lucro das vendas é revertido para o Instituto Ayrton Senna, transformando o que outrora foi um símbolo de um sistema financeiro colapsado em combustível para a educação de milhares de crianças.

Para o fã que usa o boné azul hoje, o logo não remete a agências, talões de cheque ou crises fiscais. Remete ao braço erguido com a bandeira brasileira e à gratidão de um ídolo que nunca trocou de lado. O Banco Nacional faliu, mas a marca Nacional de Senna permanece viva.