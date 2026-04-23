SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, lesionou a coxa esquerda durante partida válida pelo Campeonato Espanhol e corre o risco de virar mais um desfalque para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, durante a Copa do Mundo.

Segundo o clube, o defensor teve sofreu uma "lesão muscular no bíceps femoral" na vitória por 1 a 0 sobre o Alavés na última terça-feira (21).

A agremiação não informou o tempo de afastamento estimado, limitando-se a afirmar que a recuperação do atleta "será acompanhada" pela equipe médica.

Segundo Adriano Marques de Almeida, presidente da SBRATE (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte), a depender do grau da lesão, o tempo de afastamento pode variar de 8 até 12 semanas.

As lesões musculares são avaliadas conforme sua extensão -em relação ao comprimento da fibra muscular-, em uma escala que começa no "grau um", de menor gravidade, apenas com estiramento muscular, passando pelo "grau dois", quando há ruptura de 50% das fibras, e pelo "grau três", com 50% a quase 100% de ruptura. No "grau quatro", há a ruptura total da fibra muscular. O Real não informou o grau da lesão de Militão.

A Copa do Mundo começa daqui a sete semanas, no dia 11 de junho, com a estreia do Brasil contra Marrocos dois dias depois.

"A lesão muscular do bíceps femoral é uma lesão na região posterior da coxa. É uma das lesões mais comuns no futebol. O que varia bastante é a gravidade da lesão. O músculo pode apresentar lesões parciais, em que apenas parte das fibras é acometida, até lesões em que há ruptura completa das fibras musculares em determinado ponto", afirmou Almeida.

Na última quarta (22), o site especializado The Athletic publicou que o atacante Estêvão, do Chelsea, sofreu uma lesão muscular de grau quatro durante embate com o Manchester United, com sua participação na Copa praticamente descartada.

"Após essa lesão do Militão, é necessário tratamento adequado para permitir a cicatrização do músculo, evitando a formação de fibrose, permitindo a recuperação da mobilidade do osso e da força muscular, sem dor ou qualquer sintoma", observou Almeida.

Esta é a terceira lesão muscular do zagueiro brasileiro na temporada. A primeira ocorreu em novembro, quando ele perdeu dois jogos.

A segunda ocorreu em dezembro, quando ele teve uma ruptura do bíceps femoral da perna esquerda que afetou um tendão. O brasileiro ficou afastado dos gramados por quase quatro meses.

O atacante Rodrygo, também do Real Madrid, já é um desfalque certo da seleção brasileira na Copa do Mundo, depois de sofrer a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no início de março. O tempo estimadopara a recuperação é de, no mínimo, oito meses.

Com AFP