O Uberabinha anunciou a saída do técnico João Proba após o início sem pontuação no Campeonato Mineiro Sub-20. A equipe acumula três derrotas em três jogos e ocupa a última colocação geral da competição. Para a sequência do torneio, o clube confirmou Diego Cardoso, de 39 anos, como novo treinador.

Diego havia sido anunciado anteriormente como preparador físico da equipe e, agora, assume o comando técnico. Segundo o clube, o profissional possui uma trajetória de 33 anos dedicados ao futebol, com experiência em categorias de base e passagens por equipes como Avaí e Marília, onde atuou como treinador.

Ex-jogador, ele também defendeu clubes como Ferroviária de Araraquara, Paulista de Jundiaí e América-SP, além de ter sido formado em centros tradicionais como Vasco da Gama, Atlético-GO e Ponte Preta.

Ainda de acordo com o Uberabinha, o novo treinador é graduado em Educação Física pela UNIP e possui especializações em Análise de Desempenho e Psicologia do Esporte pela CBF Academy. No campo das certificações, detém as Licenças B e A da CBF e já iniciou o processo para obtenção da Licença PRO, o nível mais alto para treinadores no país. Diego também conta com vivência internacional baseada na metodologia do Paris Saint-Germain.

A mudança no comando técnico ocorre em um momento de pressão por resultados. O Uberabinha marcou apenas um gol e sofreu cinco nas três primeiras rodadas, cenário que levou a diretoria a optar pela troca no comando técnico em busca de reação na competição.

Em nota, o clube agradeceu ao ex-treinador João Proba pelo trabalho realizado. “O Uberabinha reconhece a dedicação, o profissionalismo e a contribuição para o desenvolvimento do elenco, e deseja sucesso em seus próximos desafios”, destacou.

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