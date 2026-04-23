SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lamine Yamal se manifestou pela primeira vez após a lesão na coxa esquerda. O atacante espanhol lamentou o problema físico na reta final de temporada e às vésperas da Copa do Mundo, e também demonstrou apoio aos companheiros de Barcelona para os jogos que restam de La Liga.

O QUE DISSE YAMAL APÓS A LESÃO

A lesão me tira de campo no momento em que eu mais queria estar, dói mais do que eu posso explicar. Dói não poder lutar com os meus companheiros, não poder ajudar quando a equipe mais necessita. Mas sei que eles vão deixar a alma em cada partida.

Eu vou estar aqui, mesmo que fora, apoiando, torcendo e empurrando como um a mais. Esse não é o final, é somente uma pausa. Vou voltar mais forte, com mais força que nunca, e a próxima temporada será ainda melhor.escreveu Lamine Yamal, em sua rede social.

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YAMAL JOGA A COPA DO MUNDO?

A lesão de Lamine Yamal foi detectada na coxa esquerda, após uma cobrança de pênalti contra o Celta, que selou a vitória catalã. O jogador foi substituído logo na sequência e o problema muscular confirmado mais tarde.

O jogador da Espanha corre contra o tempo para se recuperar para a Copa do Mundo. Em nota, o clube destacou que Yamal seguirá um tratamento conservador buscando estar disponível para a seleção.

A certeza é que Yamal não joga mais o restante de temporada pelo Barcelona. A equipe catalã é líder de La Liga com nove pontos de distância para o Real Madrid, restando apenas seis rodadas para o fim. Assim, o Barça tem o título encaminhado e depende somente de si.