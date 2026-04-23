SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SAF do Botafogo entrou com medida cautelar como parte do processo para iniciar uma recuperação judicial. Protocolada na terça-feira (21), a ação obteve na quarta-feira (22) uma decisão favorável do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Em nota, além de confirmar o pedido, a SAF afirmou que incluiu na solicitação a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, a Eagle Bidco, que está sob intervenção judicial da administradora Cork Gully.

Segundo a direção sob o comando de John Textor, a empresa "tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol".

A medida cautela serve como uma prévia da recuperação judicial. Com ela, a SAF tem 60 dias para protocolar o pedido de recuperação judicial de fato. Nesse período, há as dívidas são congeladas e não podem ser executadas pelos credores.

No pedido, a SAF informa que tem mais de R$ 2,5 bilhões em passivos, sendo R$ 1,4 bilhão em dívidas de curto prazo. Já o patrimônio líquido é negativo em R$ 427 milhões.

Mesmo com acionista minotirário, o clube social do Botafogo também precisa concordar com o processo.

"A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo", informou a SAF do Botafogo.

VEJA A NOTA DA SAF DO BOTAFOGO

"A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022. Como parte do pedido, a SAF também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário que, por diversos meses, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol.

A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo.

A Recuperação Judicial é um instrumento legal de reestruturação empresarial, também previsto na Lei da SAF, que permite a criação de um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa, sempre com foco na preservação da operação.

Nos últimos quatro anos, a SAF promoveu avanços relevantes dentro e fora de campo, com conquistas históricas como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, além de importantes investimentos em infraestrutura, incluindo o CT e o Estádio Nilton Santos. Ao mesmo tempo, o atual cenário também reflete a frustração de entradas financeiras relevantes e a descontinuidade de determinados suportes previstos no modelo originalmente estruturado, o que impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização.

Esse contexto impõe uma leitura objetiva dos desafios enfrentados, bem como a necessidade de ajustes estruturais que passam a ser conduzidos de forma organizada neste momento.

A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas.

Nos termos da legislação, será elaborado e apresentado um Plano de Recuperação aos credores, consolidando as medidas necessárias para o reequilíbrio financeiro da companhia.

A Administração reafirma seu compromisso com o elenco, a comissão técnica, os colaboradores e todos os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, bem como com a torcida do Botafogo, que é parte essencial da sua história e da sua força.

O momento exige união e foco. A SAF seguirá trabalhando para garantir a continuidade das atividades, a manutenção de um ambiente competitivo e o cumprimento responsável de seus compromissos. Com confiança na superação deste ciclo, o Botafogo seguirá em frente, com a mesma ambição e determinação que marcaram sua trajetória recente."