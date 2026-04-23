SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos, atleta de polo aquático do São Paulo, morreu após ser vítima de um atropelamento em Santos (SP), na noite da última quarta-feira (22).

Um homem de 30 anos desrespeitou a sinalização de trânsito e atingiu Kaique da Conceição Muniz, de 15 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao UOL que o motorista foi preso em flagrante por homicídio. O caso aconteceu no bairro Aparecida, em Santos.

Kaique foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima atravessava na faixa de pedestres quando o motorista desrespeitou a sinalização", disse a SSP, em nota.

O motorista realizou teste do bafômetro, segundo a SSP. O resultado foi negativo para a ingestão de álcool, e o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Santos, onde o caso foi registrado.

Natural de Santos, Kaique era atleta de polo aquático nas categorias de base do São Paulo. O adolescente começou na modalidade em 2021, no Clube Internacional de Regatas, e chegou ao Tricolor em 2025.

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A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) emitiu nota de pesar. "A CBDA se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do polo aquático neste momento de dor, desejando força e conforto a todos", escreveu.

O Polo Aquático do São Paulo lamentou a morte. "Seu talento, dedicação e espírito de equipe jamais serão esquecidos. Nossos sentimentos à família e amigos", disse.