Os estádios estão entre os selecionados para receber jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem. As brasileiras estão garantidas, por serem o país-sede. Para se classificarem, as estadunidenses terão de alcançar, ao menos, as semifinais do Campeonato da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), em novembro.
As seleções se enfrentaram seis vezes no Brasil, com duas vitórias para cada lado e dois empates. O último jogo foi em 21 de dezembro de 2014, pela final do Torneio Internacional de Brasília, competição amistosa que ainda reuniu China e Argentina. A rede não balançou no Mané Garrincha e o título foi das brasileiras. Uma semana antes, pela fase preliminar do evento, a equipe verde e amarela derrotou os Estados Unidos por 3 a 2, com três gols da atacante Marta.
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Os encontros mais recentes - também dois amistosos - ocorreram em abril do ano passado, ambos nos Estados Unidos. No primeiro jogo, em Inglewood, as anfitriãs venceram por 2 a 0. No duelo seguinte, o Brasil ganhou por 2 a 1 em San Jose, no primeiro triunfo sobre as rivais atuando na casa delas.
Os Estados Unidos têm uma seleção excelente, com muitas opções de atletas de alto nível. Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante, destacou o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, em depoimento à CBF.
Entre os dias 11 e 18 de abril, o Brasil recebeu o Fifa Series, torneio amistoso organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) que reuniu as seleções de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá na Arena Pantanal, em Cuiabá. As brasileiras ficaram com o título após vencerem as três adversárias e chegarem a dez jogos de invencibilidade atuando no país.
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