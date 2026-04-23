SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona feminino bateu o Espanyol na última quarta-feira (22) e sagrou-se campeão espanhol pela 6ª temporada seguida. O título coroou Alexis Putellas, que superou Lionel Messi como a maior vencedora da história do clube catalão.

A vitória por 4 a 1 contra o Espanyol confirmou o 10º título de campeonato espanhol de Putellas pelo Barcelona. Com isso, a meia alcançou a incrível marca de 36 títulos na carreira vestindo a camisa blaugrana, superando os 35 títulos de Lionel Messi.

Putellas é formada pelo Espanyol e chegou ao Barcelona em 2012, somando já 14 anos de clube. Durante o período, a meia conquistou: 10x Campeonatos espanhóis, 10x Copas da Rainha, 6x Supercopas da Espanha, 3x Champions League e 7x Copas da Catalauña.

Messi teve mais tempo que Putellas no clube catalão. O argentino atuou pelo clube durante 21 anos e se isolou com 35 títulos como o maior campeão, até ver a marca cair. Foram: 10x Campeonatos espanhóis, 8x Supercopas da Espanha, 7x Copas do Rey, 4x Champions League, 3x Supercopas da Europa e 3x Mundiais de Clubes.

A atleta do Barcelona feminino pode aumentar ainda mais sua galeria de títulos na atual temporada. A equipe catalã disputa a semifinal da Champions League contra o Bayern e a final da Copa da Rainha contra o Atlético de Madrid. Assim, Putellas chegaria a 38 títulos pelo Barcelona.