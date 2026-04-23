SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As seleções brasileiras de futebol masculina e feminina vão atuar em amistosos quase de forma simultânea no dia 6 de junho.
O time de Arthur Elias entrará em campo às 18h30, para enfrentar os Estados Unidos, na Neo Química Arena. O jogo faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.
Já a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um confronto marcado contra o Egito, às 19h, em Cleveland, nos EUA. Será o último compromisso da seleção masculina antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13.
No feminino, os encontros mais recentes entre brasileiras e norte-americanas ocorreram em abril do ano passado. No primeiro jogo, as tetracampeãs mundiais venceram por 2 a 0. No duelo seguinte, o Brasil deu o troco e ganhou por 2 a 1.
No masculino, o Brasil voltará a enfrentar o Egito após 15 anos. A última vez que as seleções se enfrentaram foi em um amistoso realizado em 2011, que terminou com vitória brasileira por 2 a 0, com gols do atacante Jonas. Até nesta quinta-feira (23), foram seis duelos ? todos com triunfo brasileiro.