SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG respondeu à má fase nesta quinta-feira (23) e venceu o Ceará por 2 a 1 na Copa do Brasil, em jogo disputado na Arena MRV. O primeiro encontro válido pela 5ª fase do torneio teve gols de Cassierra e Renan Lodi, contra pintura anotada por Wendel do lado cearense.
Com o resultado, o Galo leva a vantagem do empate para o jogo da volta contra o Ceará, fora de casa. O reencontro acontece somente no dia 13 de maio.
Enquanto isso, o Atlético se volta ao Brasileirão e encara o Flamengo no próximo domingo, 26, dentro da Arena MRV. O encontro acontece às 20h30 (de Brasília).
LANCES IMPORTANTES
Cisca e não bica. Os primeiros 20 minutos de jogo foram de domínio, mas pouca criação do Galo, que chutou apenas uma bola no gol. A finalização de Maycon terminou com defesa de Richard, que sentiu o ombro no lance. Neste cenário, o Ceará se mostrou confortável em campo e manteve a postura.
O primeiro susto. Aos poucos o Galo foi aumentando o volume de jogo e, aos 25 minutos, Cassierra apareceu pela direita, chutando firme e cruzado. O goleiro Richard defendeu, mas voltou a sentir o ombro e precisou ser substituído por Bruno Ferreira.
De novo ele. Em lance muito rápido, o Atlético voltou a assustar e de novo com o atacante colombiano. Pela direita, Cassierra se projetou para receber e cruzar para Bernard no centro da área. O companheiro se atirou na bola, mas não alcançou para fazer o gol.
O gol foi amadurecendo. Aos 36 minutos, Cassierra voltou a aparecer, mas desta vez como garçom. O colombiano fez um lindo pivô e serviu Maycon na infiltração. O volante chutou e fez Bruno Ferreira entrar no jogo.
Gol chorado também vale. A pressão do Galo foi crescendo e em nova finalização de Maycon, o goleiro jogou para escanteio. Na bola parada, o Ceará afastou, mas Maycon dominou fora da área e tentou de longe. A bola parou na área com Victor Hugo, que chutou novamente e parou no goleiro Bruno Ferreira. A bola seguiu viva e Cassierra apareceu para definir o lance marcar o gol atleticano.
O golaço de empate. O Ceará nem conseguia assustar tanto o time da casa no segundo tempo, mas em uma descida certeira, saiu uma verdadeira pintura. Aos 19 minutos, Fernandinho recebeu e de primeira tocou de letra para Wendel Silva, na entrada esquerda da grande área. O atacante ajeitou o corpo e chutou no ângulo, sem chance alguma para o goleiro.
A resposta rápida. O Atlético já ensaiava uma pressão, e foi assim que a rede voltou a balançar. Pela esquerda, Cuello segurou a bola e serviu na medida para a descida de Renan Lodi. O lateral chegou batendo forte e no alto, confirmando o tento mineiro.
A chance de matar. Aos 30 minutos, Minda desceu e serviu Cuello em contra-ataque rápido. Com tempo e espaço, o jogador finalizou por baixo e viu o goleiro Bruno Ferreira evitar o terceiro gol atleticano.
Quase fechou a conta. Já nos minutos finais, Cuello voltou a aparecer com destaque. O argentino deixou a marcação no chão e chutou colocado. Para o azar atleticano, a bola explodiu no companheiro em posição irregular.