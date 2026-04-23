SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vitor Roque foi substituído da partida entre Palmeiras e Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil, com apenas 15 minutos do 1º tempo após sentir uma lesão.

Vitor Roque sofreu falta dura do volante Vicente Reis, que levou cartão amarelo, e deixou a partida de maca. A lesão foi no tornozelo esquerdo, o mesmo que tirou o Tigrinho do time titular do Palmeiras nos últimos dez jogos.

A partida contra a Jacuipense marcava o retorno de Vitor Roque ao time titular. O atacante ficou um longo período em recuperação após uma pancada no tornzelo esquerdo.

O atacante não era titular desde a partida decisiva do Paulistão contra o Novorizontino, no dia 8 de março.