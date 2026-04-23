SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Jacuipense por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil e encaminhou sua classificação para a próxima fase da competição.

Sosa (2) e Felipe Anderson marcaram os gols da vitória palestrina. O paraguaio marcou em duas cobranças de pênalti, e Felipe aproveitou bola rebatida pela defesa da equipe baiana para balançar as redes ? ele não marcava um gol desde novembro do ano passado.

Abel Ferreira poupou alguns titulares no duelo contra a equipe que disputa a Série D do Brasileirão, mas teve uma péssima notícia logo aos 15 minutos do 1º tempo: Vitor Roque sentiu lesão no tornozelo esquerdo mais uma vez, após uma entrada dura do jogador do Jacuipense, e deixou o campo de jogo de maca. A lesão no tornozelo esquerdo é a mesma que tirou o Tigrinho do time titular do Palmeiras nos últimos dez jogos.

Bruno Fuchs, Khellven, Lucas Evangelista e Maurício foram novidades no time titular. O Palmeiras teve uma vitória tranquila após aproveitar a expulsão de um zagueiro do Jacuipense ainda aos 36 minutos do 1º tempo ? a equipe deu entra duras, e uma delas tirou Vitor Roque do jogo.

O jogo de volta da quinta rodada da Copa do Brasil acontece dia 13 de maio, no estádio do Café, em Londrina, no Paraná, às 21h30 (de Brasília). A equipe baiana vendeu o mando de campo.

O Alviverde volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

LANCES IMPORTANTES

Maurício achou grande passe para Sosa dentro da área, o atacante ficou cara a cara com o goleiro, mas foi derrubado pela defesa dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Sosa bateu no canto direito, o goleiro pulou no outro canto, e o Palmeiras abriu o placar. 1 a 0.

Vitor Roque sente nova lesão no tornozelo esquerdo e é substituído com apenas 15 minutos de retorno ao time titular. O Tigrinho sofreu falta dura do volante Vicente Reis, que levou cartão amarelo, e deixou a partida de maca. A lesão foi no tornozelo esquerdo, o mesmo que tirou o Tigrinho do time titular do Palmeiras nos últimos dez jogos ? o retorno era nesta quinta-feira (23).

Sosa marca o segundo do Palmeiras, mas gol é anulado por toque na mão do paraguaio. Aos 32 minutos do 1º tempo, Khellven cruzou bola na área, Sosa dominou e finalizou para vencer o goleiro Marcelo, mas o árbitro de vídeo sugeriu a revisão e o gol foi anulado.

Sosa seu terceiro gol no jogo, mas o segundo anulado. Aos 44, Maurício cruzou na cabeça de Sosa, que completou para o gol, mas o atacante paraguaio estava impedido.

Felipe Anderson amplia para o Palmeiras. Aos 53 minutos do 1º tempo, Felipe Anderson aproveitou bola que sobrou na entrada da área, bateu de primeira, a bola desviou na defesa, e matou o goleiro Marcelo. 2 a 0.

Sosa, mais uma vez de pênalti, faz o terceiro gol do Palmeiras. Arthur foi derrubado na área por Vinícius Amaral, e a arbitragem marcou pênalti. Aos 10 do 2º tempo, Sosa deslocou o goleiro Marcelo mais uma vez e marcou o terceiro gol do Palmeiras. 3 a 0.

Marcelo evita o que seria um golaço de Flaco López. Aos 48, a bola ficou viva na área da Jacuipense e Flaco López tentou finalização de bicicleta. Marcelo fez grande defesa.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas (Andreas Pereira), Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício (Arias); Sosa (Flaco López) e Vitor Roque (Luighi). T.: Abel Ferreira.

JACUIPENSE

Marcelo; Weverton (Jhones), JP Talisca e Railon; Vinícius Amaral, Thiago (Gustavo), David Santana e Vicente Reis (Geferson); Thiaguinho (Gabriel Pereira), Pedro Henrique (João Pedro) e Thiaguinho Oliveira. T.: Rodrigo Ribeiro.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Gols: Sosa, aos 9 minutos do 1º tempo e aos 10 minutos do 2º tempo, e Felipe Anderson, aos 54 minutos do 1º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Lucas Evangelista (PAL); Railon, David Santana e Vicente Reis (JCP)Cartão vermelho: JP Talisca (JCP)