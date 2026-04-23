RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, None (UOL/FOLHAPRESS) - John Textor foi afastado do comando da SAF Botafogo, em decisão proferida dentro do processo de arbitragem entre a empresa e a Eagle Bidco.

O tribunal arbitral também determinou o cancelamento da assembleia de acionistas marcada para a próxima segunda-feira, quando o dirigente tentaria aprovar meios para aportar R$ 125 milhões na SAF e a emissão de novas ações para poder vender o controle a uma nova versão da Eagle nas Ilhas Cayman.

O afastamento de Textor ainda não é definitivo e será objeto de nova análise a partir da quarta-feira da próxima semana (dia 29).

A decisão contra o empresário acontece no dia seguinte ao pedido de recuperação judicial feito pela SAF. O Botafogo conseguiu uma liminar na Justiça comum que antecipou os efeitos da recuperação judicial. A duração é de 60 dias. Isso afeta credores e trava a cobrança de dívidas.

O pedido de recuperação judicial foi um dos eventos mais recentes que aceleraram a decisão do tribunal arbitral para afastar Textor. Ele deveria ter aprovado o movimento junto ao clube associativo e os demais acionistas da SAF.

CRISE E DÍVIDAS

O cenário na SAF é de um alto endividamento, na casa dos R$ 2,5 bilhões, com um estrangulamento do caixa que faz com que o clube não tenha dinheiro para pagar os salários do mês que vem.

A disputa entre Textor e Eagle chegou à arbitragem após passar também pela Justiça comum.

O controle da Eagle Bidco passou para a Ares Management, que foi credora de Textor para fornecimento de recursos na compra do Lyon.

Como o norte-americano não pagou, perdeu o poder na companhia que detém também 90% das ações da SAF Botafogo.

Depois disso, veio uma queda de braço em decorrência do modelo anterior de caixa único. Textor diz que tem que receber dinheiro do Lyon. E a Eagle nega e foi para a briga judicial.