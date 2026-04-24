(UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo de pouca emoção, Operário-PR e Fluminense empataram por 0 a 0, no Estádio Germano Kruger, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

As equipes acertaram o gol apenas três vezes durante o jogo. No início, John Kennedy bateu fraco no meio e não levou perigo para Vagner. No começo da segunda etapa, Boschilia chutou colocado e exigiu boa defesa de Fábio. Já nos minutos finais, Arana cruzou para Samuel Xavier pegar mal e mandar nas mãos de Vagner.

O Fluminense, assim como todas as equipes da Série A, entrou na Copa do Brasil na 5ª fase. O Operário, por sua vez, estreou na 2ª fase e passou por Betim-MG, Capital-DF e Londrina até chegar à fase atual.

O jogo de volta está marcado para daqui três semanas, no dia 12 de maio, no Maracanã. O Flu volta a campo no domingo (26), contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Já o Operário encara o Fortaleza, pela Série B, também no domingo.

COMO FOI O JOGO

O Flu começou a partida com mais posse de bola, deu o primeiro chute a gol com Jonh Kennedy e teve que mexer logo aos 8 minutos. Martinelli sentiu dores na coxa esquerda durante dividida na lateral do campo e teve que sair de maca ? Otávio entrou em seu lugar. O Operário respondeu a primeira chegada do Flu com uma tentativa de gol olímpico de Boschilia que levou perigo para Fábio.

O jogo esfriou depois do início, e as chances foram escassas. O Tricolor das Laranjeiras tinha a posse, mas não conseguia chegar no terço final do campo ? na melhor chegada, parou em uma sequência de bloqueios da zaga do Operário, que também não conseguia criar.

A reta final do primeiro tempo até teve uma chance de perigo do Fluminense, mas continuou com pouca emoção. Depois de bola roubada por Alisson, Hércules achou John Kennedy, que tabelou com o camisa 25, ganhou no corpo do marcador e bateu rasteiro pela linha de fundo. Os mandantes também tiveram oportunidade em falta que Boschilia cobrou por cima do gol.

A segunda etapa começou sem mudanças nas duas equipes e, depois de um início frio, Boschilia exigiu ótima defesa de Fábio. Berto fez boa jogada pela direita e deixou com o camisa 10 do Operário, que tabelou com Caio Dantas e chutou colocado, mas o goleiro do Flu voou para espalmar. O Fantasma ensaiou uma pressão em seguida e teve um cruzamento rasteiro cortado por Ignácio.

Depois do início mais quente, a partida voltou a ficar morna. Repetindo o primeiro tempo, as chances foram praticamente inexistentes, com as duas equipes sem conseguir chegar no terço final do campo com perigo.

Nos últimos minutos, os times até ensaiaram pressionar pelo gol da vitória, mas seguiram sem grandes oportunidades. Pelo lado do Flu, Arana cobrou falta de longe e mandou por cima do gol. Já pelo Operário, Pablo ganhou pelo alto, mas sua cabeçada passou na frente de Fábio e saiu pela linha de fundo. Pouco depois, John Kennedy ia sair cara a cara com o goleiro, mas a zaga do Fantasma cortou. Nos minutos finais, Canobbio recebeu lançamento, ganhou da marcação no corpo e deixou com Arana, que cruzou para Samuel Xavier pegar fraco e mandar nas mãos de Vagner.

OPERÁRIO

Vagner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda e Moraes; Índio (Neto Paraíba) e Vinicius Diniz; Berto (Felipe Augusto), Boschilia e Aylon (Pedro Vilhena); Caio Dantas (Pablo). T.: Luizinho Lopes.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Guilherme Arana) e Alisson; Canobbio, Serna (Castillo) e John Kennedy. T.: Luis Zubeldía.

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)Gols: -Cartões amarelos: Boschilia, Berto e Pablo (OPR); Otávio e Castillo (FLU)