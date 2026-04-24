SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário americano John Textor foi afastado temporariamento comando da SAF do Botafogo, em decisão determinada pelo Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O afastamento ainda será votado analisado novamente na próxima quarta-feira (29), quando as partes envolvidas poderão se manifestar.

De acordo com os três árbitros do tribunal da FGV, medidas recentes de Textor "têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo". Entre as medidas citadas para o afastamento do empresário está a ação cautelar para iniciar o processo de recuperação judicial da SAF, protocolada na terça-feira (21). O pedido foi feito em meio à dívida de R$ 2,5 bilhões.

Com base nisso, o tribunal decidiu afastar o americano de forma imediata, atendendo a pedido da Eagle Bidco, acionista majoritária da SAF

Em nota, a SAF criticou o afastamento. "A decisão avança sobre matéria tipicamente societária, substituindo, de forma excepcional e sem a devida deliberação, a vontade dos acionistas, cuja manifestação, por definição legal e estatutária, deve ocorrer em assembleia regularmente convocada", diz trecho do comunicado.

Embora Danilo Caixeiro, que exerce a função de chefe operacional da SAF, supervisionando todos os departamentos, apareça imediatamente abaixo de Textor no organograma, a SAF decidiu nomear Durcesio Mello, ex-presidente do clube social, para exercer a função de diretor geral na ausência do americano.

Ao site.com, Textor disse acreditar na revisão da decisão. "Recebi a decisão com muita serenidade e respeito pelo tribunal. Mas foi uma decisão baseada em informações incorretas e enganosas apresentadas pelos advogados da Ares, que induziram os árbitros a erro", disse o empresário.

A Ares é um fundo que emprestou dinheiro para o empresário comprar o Lyon e nunca recebeu de volta a quantia. O americano deu ações da SAF do Botafogo como garantia do empréstimo. Com isso, a Ares passou a tomar decisões de gestão na Eagle, holding de clubes criada pelo americano.