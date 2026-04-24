SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) informou nesta sexta-feira (24) que suspendeu o atacante do Benfica, Gianluca Prestianni, por seis jogos, por causa de "conduta discriminatória" contra o brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, durante duelo pela Champions League em fevereiro.

Dos seis jogos de suspensão, três deles ficarão em suspenso por um período probatório de dois anos. O jogador já cumpriu uma das partidas, restando mais duas, que serão cumpridas em jogos da Uefa ou da seleção da Argentina.

A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Champions, no Estádio da Luz, em Lisboa, chegou a ser interrompida por alguns minutos após o brasileiro relatar ter sido alvo de insultos racistas do argentino Prestianni.

Segundo Vinicius Junior, o adversário o chamou de "macaco". Companheiro de equipe do brasileiro, Kylian Mbappé confirmou também ter ouvido as ofensas.

No comunicado desta sexta-feira, a Uefa diz que a punição decorreu de suposta "linguagem homofóbica" utilizada pelo argentino no embate.

Técnico interino do Real Madrid na ocasião, Aurélien Tchouameni afirmou que Prestianni lhe disse que não chamou Vinicius de "macaco", mas sim que fez um comentário homofóbico.

Vinicius marcou o único gol do jogo aos cinco minutos do segundo tempo, com um chute de direita. Na comemoração, fez gestos em direção à torcida, o que provocou reação de jogadores do Benfica.

Imagens das câmeras de transmissão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa repetidamente antes de fazer os comentários que Vinicius e seus companheiros de equipe interpretaram como um insulto racista.

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, chegou a declarar que os jogadores que cobrirem a boca durante discussões deveriam ser expulsos pelos árbitros.

O ponta argentino fez uma postagem nas redes sociais horas depois do jogo em que negou ter insultado o brasileiro com palavras racistas.

"Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", escreveu Prestianni no Instagram.

O atleta do Benfica -que foi alvo de críticas por defender seu jogador no caso- já havia sido suspenso previamente pela Uefa para a partida de volta do playoff da Champions, vencida novamente pelo Real com gol de Vinicius Junior.