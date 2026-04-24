SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz quer reforços pontuais para elevar o nível técnico do Corinthians na próxima janela de transferências.

A ideia não é inchar o elenco, mas qualificar o time com jogadores que cheguem para assumir a titularidade e suprir carências específicas. Embora não haja negociações em andamento, o departamento de futebol monitora oportunidades de mercado visando o meio do ano.

A tendência, no entanto, é de um número menor de contratações em relação ao início da temporada, quando o clube fechou sete reforços com perfis distintos.

Outro fator que influencia o planejamento é a necessidade de cumprir a meta orçamentária de R$ 151 milhões em vendas de ativos. Por isso, saídas estão no radar e podem exigir reposições pontuais no elenco.

No momento, Fernando Diniz prioriza a análise do grupo atual. O treinador tem integrado jovens das categorias de base aos treinamentos com o objetivo de potencializar o desenvolvimento desses atletas e ampliar as opções internas.

A estratégia segue a linha adotada com Kayke. O atacante ganhou espaço como titular desde a estreia de Diniz, mas sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Barra (SC), pela Copa do Brasil, e está fora do restante da temporada de 2025.

CEBOLINHA É MONITORADO, MAS CENÁRIO É DIFÍCIL

Entre os nomes observados pelo clube está Everton Cebolinha. O atacante aparece no radar, mas não é tratado como prioridade neste momento.

O Corinthians tem ciência de que o jogador já pode assinar um pré-contrato, porém enxerga obstáculos relevantes para uma eventual negociação. O principal deles é financeiro, já que o clube não consegue arcar com o atual padrão salarial do atleta no Flamengo.

Além disso, as informações obtidas pelo departamento de futebol indicam o desejo de Cebolinha de atuar no exterior, o que reduz ainda mais as chances de um acerto, diante da limitação financeira corintiana para competir com propostas internacionais.