SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) informou nesta sexta-feira (24) que suspendeu o atacante do Benfica, Gianluca Prestianni, por seis jogos, por causa de "conduta discriminatória" contra o brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, durante duelo pela Champions League em fevereiro.

Dos seis jogos de suspensão, três deles ficarão em suspenso por um período probatório de dois anos. O jogador já cumpriu uma das partidas, restando mais duas, que serão cumpridas em jogos da Uefa ou da seleção da Argentina.

A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Champions, no Estádio da Luz, em Lisboa, chegou a ser interrompida por alguns minutos após o brasileiro relatar ter sido alvo de insultos racistas do argentino Prestianni.

Segundo Vinicius Junior, o adversário o chamou de "macaco". Companheiro de equipe do brasileiro, Kylian Mbappé confirmou também ter ouvido as ofensas.

No comunicado desta sexta-feira, a Uefa diz que a punição decorreu de suposta "linguagem homofóbica" utilizada pelo argentino no embate.

Técnico interino do Real Madrid na ocasião, Aurélien Tchouameni afirmou que Prestianni lhe disse que não chamou Vinicius de "macaco", mas sim que fez um comentário homofóbico.

Diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho criticou a decisão tomada pela Uefa.

Ele afirmou que, ao mesmo tempo em que a entidade europeia diz que luta contra e que estimula que os jogadores denunciem casos de racismo durante as partidas, ela parece não dar o devido valor para a palavra da vítima.

"O Prestianni disse que falou palavras homofóbicas e o que o Vinicius Junior falou não foi levado em consideração. A palavra da vítima ficou como algo menor do que a do agressor", disse Carvalho.

"Será que realmente queremos enquanto sociedade, enquanto organismos que regulamentam o futebol, que os jogadores denunciem, se posicionem? Se queremos, é preciso valorizar mais a palavra da vítima", acrescentou o diretor do Observatório.

"Esse tipo de conduta merece uma resposta muito mais severa do que apenas mera suspensão de poucos dias", afirmou Gabriel Huberman Tyles, advogado criminalista e sócio do escritório Euro Filho e Tyles.

Ele assinalou que o crime resultante de preconceito de raça ou de cor é considerado grave no Brasil, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.

"A pena tem dupla função, preventiva e retributiva. Ou seja, de um lado, serve para retribuir o mal que foi causado e, de outro, para fazer com que outras pessoas percebam que não devem repetir aquela conduta. A sanção, tão leve para uma conduta tão grave, tem o efeito de gerar um sentimento de impunidade e acaba não coibindo futuros atos discriminatórios", afirmou Tyles.

"Perdeu-se a oportunidade de mostrar ao público e aos atletas que esse tipo de conduta não pode ser tolerada", disse o advogado.

Vinicius marcou o único gol do jogo aos cinco minutos do segundo tempo, com um chute de direita. Na comemoração, fez gestos em direção à torcida, o que provocou reação de jogadores do Benfica.

Imagens das câmeras de transmissão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa repetidamente antes de fazer os comentários que Vinicius e seus companheiros de equipe interpretaram como um insulto racista.

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, chegou a declarar que os jogadores que cobrirem a boca durante discussões deveriam ser expulsos pelos árbitros.

O ponta argentino fez uma postagem nas redes sociais horas depois do jogo em que negou ter insultado o brasileiro com palavras racistas.

"Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", escreveu Prestianni no Instagram.

O atleta do Benfica -que foi alvo de críticas por defender seu jogador no caso- já havia sido suspenso previamente pela Uefa para a partida de volta do playoff da Champions, vencida novamente pelo Real com gol de Vinicius Junior.