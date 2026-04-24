SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Madri Open anunciou na tarde desta sexta-feira (24) que o croata Marin Cilic, adversário do João Fonseca em confronto pela segunda rodada, desistiu de disputar o torneio. Com isso, o brasileiro avançou diretamente para a terceira rodada.

O embate com o croata, 51º do mundo, estava marcada para ocorrer nesta tarde. Como cabeça de chave, Fonseca não disputou a primeira rodada. Agora, ele deve fazer sua estreia no domingo (26). O horário ainda será confirmado pela organização do torneio.

Também nesta sexta, o brasileiro vai conhecer seu próximo adversário. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre Rafael Jodar (ESP), 42º do ranking da ATP, e Alex de Minaur (AUS), o 8º da lista.

Atual número 31 do mundo, Fonseca perdeu para De Minaur no ano passado em Miami. Já um confronto com Jodar, também de 19 anos, seria inédito em nível ATP.