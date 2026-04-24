SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Roque vai passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e desfalcará o Palmeiras ao menos até a Copa do Mundo, informou Flavio Latif no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o repórter, os exames realizados em Vitor Roque constataram uma lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo (conjunto de ligamentos resistentes que conecta a tíbia à fíbula na região distal) causada pelo trauma sofrido na partida desta quinta-feira (23), na vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Jacuipense, na Copa do Brasil. O atacante retornava de uma torção no mesmo tornozelo.

O Vitor Roque vai passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Diferente da primeira lesão que ele teve, que era um trauma e não precisou passar por cirurgia. Dessa vez ele teve um problema, uma lesão no tornozelo esquerdo e ele vai ter que passar por uma cirurgia. É uma notícia péssima para o Palmeiras. Porque, com a intervenção cirúrgica, essa recuperação do Vitor Roque vai acabar sendo um pouco maior do que o esperado e ele vai acabar ficando fora de combate no Palmeiras.Flávio Latif

Latif disse que o Palmeiras compara o caso ao de Piquerez e trabalha com a expectativa de retorno após a Copa do Mundo. Ele ressaltou que a avaliação no clube não trata o quadro como o mais grave possível.

O Palmeiras considera a lesão a mesma do Piquerez e a expectativa é que ele retorne logo após a Copa do Mundo. Então, para o torcedor do Palmeiras ter uma noção de prazo, a lesão é considerada a mesma que o Piquerez sofreu. Vai passar por cirurgia e a previsão de retorno é após a Copa do Mundo.Flávio Latif

Latif explicou que, na primeira lesão, o Palmeiras não falava em comprometimento nos ligamentos. Agora, o trauma gerou a lesão ligamentar que levou à indicação de cirurgia.