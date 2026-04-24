SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid saiu na frente nesta sexta-feira (24) contra o Betis, em Sevilha, mas sofreu o empate no último lance da partida. O placar de 1 a 1, na 32ª rodada do Campeonato Espanhol, complicou os merengues na luta pelo 37º título da liga.

Vini Jr. ensaiou os três pontos. O Real começou melhor e abriu o placar no início do primeiro tempo: Valverde arriscou de fora da área, Valles espalmou para o meio da área, e o brasileiro só empurrou para as redes.

Lunin tentou segurar a vantagem até o fim. Na segunda etapa, o Betis levou muito mais perigo e exigiu pelo menos três defesas difíceis do goleiro ucraniano. No último lance, aos 48 minutos, Bellerín aproveitou uma sobra na área do Real e completou para o gol, levando a torcida dos mandantes ao delírio.

Quem agradece é o Barcelona. Com o resultado desta sexta-feira (24), o Real pode ver a diferença para o líder aumentar para onze pontos. O Barça ainda vai jogar na rodada ?o Getafe, neste sábado (25)? e vem de oito vitórias consecutivas no campeonato.

Tem El Clásico decisivo no dia 10 de maio, no Camp Nou. Antes de encarar o rival, o Real joga fora de casa contra o Espanyol, no próximo domingo (3). Já o Betis recebe o Real Oviedo, de olho em uma vaga na Liga dos Campeões de 2026/27.

COMO FOI O JOGO?

Real comandou as ações no início. Sem Tchouaméni e Arda Guler (lesionados), Arbeloa escalou a equipe com Valverde pelo centro em uma linha de meio-campo bastante ofensiva, ao lado de Brahim Díaz, Jude Bellingham e o jovem Thiago Pitarch. Nos primeiros minutos, o Real ficou com mais de 60% de posse de bola. Do outro lado, o Betis apostava nas arrancadas de Antony e Ezzalzouli.

Gol do Real Madrid! Aos 16 minutos, Valverde arriscou um chute rasteiro de fora da área, e Valles deu rebote. Vini Jr. pegou a sobra e só completou para as redes, para marcar pela 13ª vez no campeonato.

Grande chance do Real. Aos 34 minutos, Bellingham recebeu lindo passe pelo alto de Mbappé. O inglês ajeitou, soltou uma bomba e exigiu uma defesaça de Valles.

Lunin pegou tudo no fim do primeiro tempo. O goleiro do Real saiu jogando errado com Pitarch e precisou se esticar todo para pegar um chute de Antony no cantinho direito, aos 44. No lance posterior, o ucraniano saiu bem do gol e evitou um drible de Bakambu. Na sobra, Antony bateu colocado ?desta vez no canto oposto?, mas Lunin espalmou de novo.

O bandeirinha tirou um golaço de Mbappé. Aos 8 minutos do segundo tempo, Alexander-Arnold recebeu pela direita e cruzou de trivela para o francês, que completou com um belíssimo voleio para estufar as redes. Porém, o lateral inglês estava em posição irregular.

Mais defesas espetaculares de Lunin. Aos 21, Cucho Hernández recebeu passe de Antony, matou a bola no peito e bateu bonito, no alto, para uma intervenção crucial do ucraniano. Depois, aos 29, o goleiro do Real salvou mais uma vez, em tentativa de Natan, após cobrança de escanteio. A essa altura, o Betis já tomava conta do jogo.

Valles também apareceu. Aos 35, Valverde invadiu a área e bateu rasteiro, para uma boa defesa do goleiro do Betis. Seis minutos depois, Vini Jr. fez ótima jogada e driblou quase toda a defesa rival, mas chutou muito fraco e perdeu grande chance de ampliar. Valles pegou sem problemas.

Pressão e gol do Betis: 1 a 1! Antony ganhou de Mendy na dividida, fez bela jogada pela direita e cruzou na área. Rudiger afastou parcialmente, e Bellerín pegou a sobra de primeira. Chute no cantinho, desviando de toda a defesa merengue, para empatar o jogo.

REAL BETIS

Á. Valles; H. Bellerín, M. Bartra (D. Llorente), Natan e R. Rodríguez; S. Amrabat (Isco) e Á. Fidalgo (M. Roca); Antony, P. Fornals (G. Lo Celso) e A. Ezzalzouli; C. Bakambu (Cucho Hernández). T.: Manuel Pellegrini.

REAL MADRID

A. Lunin; T. Alexander-Arnold, A. Rudiger, D. Huijsen (D. Alaba) e F. Mendy; B. Díaz (M. Morán), J. Bellingham, F. Valverde e T. Pitarch (E. Camavinga); K. Mbappé (G. García) e Vinícius Jr. T.: Álvaro Arbeloa.

Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP)

Árbitro: César Soto GradoAssistentes: Carlos Álvarez e Rubén BecerrilVAR: Pablo González Fuertes

Gols: Vinícius Jr., aos 16 min do 1º tempo (RMA); H. Bellerín, aos 48 min do 2º tempo (BET)

amarelos: S. Amrabat (BET); D. Huijsen e T. Alexander-Arnold (RMA)