SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Panini confirmou nesta sexta-feira (24) a autenticidade do álbum da Copa do Mundo comercializado na Espanha sem a presença de Neymar entre os jogadores da seleção brasileira.

A versão espanhola foi divulgada por veículos de imprensa do país. No Brasil, o álbum do Mundial será lançado no próximo dia 1º.

Além da ausência de Neymar -principal astro da seleção brasileira nos últimos anos, mas ainda não convocado pelo técnico Carlo Ancelotti-, chamou a atenção a presença de Rodrygo. O atacante do Real Madrid seria presença provável no Mundial, mas sofreu lesão recente e não vai disputar a competição, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

O álbum também pode ter outra baixa, a de Estêvão, que sofreu contusão. O jogador do Chelsea teve uma lesão muscular de grau 4 no jogo contra o Manchester United, no último sábado (18), e, neste momento, sua presença na Copa é considerada altamente improvável.

Na "convocação" da Panini, a seleção brasileira aparece com dois goleiros, cinco defensores, três meio-campistas e oito atacantes.

Neymar, que disputou as últimas três Copas do Mundo e esteve nos três últimos álbuns oficiais, ainda aguarda a convocação de Ancelotti, prevista para o dia 18 de maio.

Veja os jogadores da seleção brasileira na versão espanhola do álbum:

Goleiros: Alisson e Bento

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley

Meio-campistas: Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães

Atacantes: Luiz Henrique, Vini Jr., Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão