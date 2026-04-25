SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na fábrica da Panini, no centro empresarial Tamboré, em Barueri, onde o álbum da Copa do Mundo ganhou forma, o silêncio sobre seu conteúdo era regra. Em visita feita pela reportagem uma semana antes do evento de lançamento, nem mesmo diante das máquinas e pilhas de figurinhas era possível dirimir dúvidas que mobilizavam fãs.

As respostas já existiam, mas concentradas em uma pessoa, o CEO da empresa no Brasil, o chileno Raul Vallecillo, que, mesmo autorizado a falar, mantém o suspense.

"Prefiro que, quando o álbum estiver no mercado, você mesmo descubra quais são os jogadores que vão estar em cada seleção", disse.

Na área fabril, apesar de aberta à imprensa, a circulação era limitada por faixas no chão. Concentradas, funcionárias --as mulheres são maioria na linha de produção- dedicavam-se a separar, conferir e embalar as figurinhas em ritmo contínuo. Mesmo entre os cromos visíveis, nenhuma pista resolvia as principais incógnitas sobre a equipe brasileira representada no álbum.

A principal delas -a presença de Neymar-- já foi esclarecida. A Panini confirmou a autenticidade da versão espanhola do álbum, que foi comercializada na Europa na última semana, sem o jogador.

Se a página do Brasil ficou por um tempo envolta em mistério, ao menos uma definição já apareceu nas linhas de produção durante a visita. A reportagem teve acesso a figurinhas do Irã, incluindo imagens do elenco posado, o que indica a presença da seleção no álbum.

Segundo a empresa, a definição das equipes não é uma decisão editorial própria.

"O formato da quantidade de seleções, assim como as seleções que se classificam, não é definido pela Panini, é definido pela Fifa [Federação Internacional de Futebol]. E, enquanto a Fifa mantiver [o Irã] dentro do grupo de seleções que vão ao Mundial, obviamente estará no álbum", afirmou Vallecillo.

Ainda que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sustente que o Irã disputará a Copa, declarações recentes de autoridades do país colocam em dúvida a participação da seleção, em meio à guerra com os Estados Unidos, um dos anfitriões do Mundial.

A entidade, por sua vez, mantém a expectativa de que o cenário se estabilize nas semanas que antecederão a competição, cuja abertura está marcada para 11 de junho.

Foi nesse cenário que a Panini precisou fechar o álbum semanas antes do início do torneio. Esta edição trouxe um desafio adicional para a empresa de origem italiana, já que será a primeira com 48 seleções.

O aumento no número de equipes também impacta diretamente o tamanho da coleção. Com mais seleções, cresce o número de páginas e de figurinhas necessárias para completar o álbum, o que pressiona a produção em um intervalo mais curto. Nesta edição, o pacote passou a ter sete figurinhas por R$ 7 --eram quatro por R$ 5 no ciclo anterior.

Além disso, foi preciso esperar a definição das últimas vagas via repescagem, no início de abril, para dar início à produção.

"Desde que a última seleção se classificou até o momento em que precisamos estar no mercado, temos um prazo muito, muito curto", afirmou o CEO da Panini. O produto será comercializado a partir de 1º de maio. Antes, neste sábado (25), há um evento de lançamento no estádio do Pacaembu.

Diante do intervalo reduzido entre a definição dos classificados e a conclusão da produção, a editora recorreu a modelos de probabilidade para definir os elencos de cada país.

"A seleção de jogadores de cada equipe é previamente definida pela área esportiva da nossa companhia", explicou Raul Vallecillo. "Isso responde a um estudo prévio sobre quais são as probabilidades de que cada jogador seja convocado."

Apesar de evitar citar nomes, alguns atletas são tratados como presença praticamente certa. O brasileiro Vinicius Junior e o francês Mbappé, por exemplo, desde o início apareceram na comunicação visual das peças de divulgação do álbum.

Mesmo com o uso de probabilidades, a Panini reconhece que nem sempre acerta a lista final de convocados. Lesões e mudanças de última hora fazem parte do processo e são corrigidas posteriormente.

"Acontece em todas as Copas. Há jogadores que, embora estejam na lista inicial, podem ficar fora por uma lesão ou outro motivo", disse Vallecillo. "É aí que lançamos um conjunto de figurinhas que corrige essas mudanças."