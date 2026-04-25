SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vive um impasse interno sobre a permanência de Memphis Depay, cujo contrato se encerra em julho. O clube está dividido entre correntes que defendem a continuidade do atacante e grupos que pressionam pela saída ao fim do vínculo.

PRESSÃO POLÍTICA X RESPALDO DO FUTEBOL

Há uma ala política, sobretudo de setores ligados ao Parque São Jorge, contrária à permanência do holandês. Esse grupo entende que o jogador prioriza projetos pessoais em detrimento do clube.

Por outro lado, o departamento de futebol sustenta a manutenção de Memphis Depay. Internamente, a avaliação é de que a presença do atleta agrega não apenas tecnicamente, mas também em termos de mentalidade e exigência no dia a dia.

Nos bastidores do CT Joaquim Grava, dirigentes, membros da comissão técnica e até mesmo alguns jogadores entendem que até comportamentos considerados mais difíceis do atacante contribuem para elevar o nível de cobrança, organização e evolução estrutural do clube.

Memphis Depay deseja permanecer no Brasil. O jogador já manifestou a pessoas próximas que se adaptou à cultura local e projeta planos para o pós-carreira no país, especialmente ligados às conexões construídas.

O atleta também entende que dificilmente encontrará em outro clube o mesmo status financeiro e nível de influência que possui no Corinthians.

Apesar disso, o cenário financeiro pesa contra. O grupo responsável pela reestruturação econômica do clube considera a saída do atacante como uma medida mais saudável. Desde o início do ano, o departamento financeiro estabeleceu a necessidade de redução de aproximadamente R$ 6 milhões na folha salarial.

Metade desse valor está diretamente vinculada à possível saída de Memphis, o que ainda exigiria novos cortes. Até o momento, o balanço entre chegadas e saídas no elenco gerou impacto considerado pequeno na redução do orçamento.

TENTATIVAS DE VIABILIZAR PERMANÊNCIA

O departamento de futebol trabalha com alternativas para manter o jogador. A estratégia envolve uma redução salarial e a captação de parceiros comerciais que ajudem a viabilizar os custos.

Memphis mantém boa relação com o executivo Marcelo Paz, que lidera as conversas. O dirigente já iniciou tratativas para convencê-lo da necessidade de adequação financeira. O jogador sinalizou positivamente para uma redução, ainda sem definição de valores.

Paralelamente, a área de marketing busca novos patrocinadores, com foco em acordos internacionais. Essas iniciativas contam com o aval da diretoria, mas há ceticismo interno sobre a capacidade de cobrir integralmente os custos do atleta.

DECISÃO PASSA PELA PRESIDÊNCIA

O presidente Osmar Stábile vive um cenário dopoe pressão interna. O dirigente transita entre o entendimento do departamento de futebol, favorável à permanência, e a ala política, que defende a saída.

Entre os opositores à continuidade, a avaliação é de que nem mesmo uma redução de 50% nos vencimentos seria suficiente para justificar a permanência.

Na visão do presidente, a manutenção de Memphis Depay só será possível caso o clube consiga viabilizar ao menos um parceiro comercial relevante para dividir os custos do contrato.

De todo modo, a palavra final é do presidente corintiano.