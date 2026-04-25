(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense e o Basket Joaçaba venceram seus confrontos de quartas de final nesta semana e estão na semifinal da Liga Ouro.
A Liga Ouro é a divisão de acesso do NBB e concede ao campeão uma chance de pleitear uma vaga na elite do basquete brasileiro. Para que o acesso seja conquistado, as instituições precisam atender a critérios como cumprimento de exigências organizacionais, ginásio adequado e garantias orçamentárias para a temporada.
Único grande carioca ausente no último NBB, o tricolor reativou o seu basquete recentemente e, após perder a vaga direta na semifinal na última rodada da primeira fase, venceu os dois jogos contra o América Towers (equipe de basquete do América-MG) e agora tentará a vaga na final.
O Flu enfrentará o Brusque Basquete, que terminou a primeira fase na segunda colocação. Na fase de classificação, cada um venceu na sua casa. Agora, o Brusque tem a vantagem de decidir como mandante por ter classificado direto.
Na outra semifinal, o Tatuí, líder da fase de classificação, enfrenta o Joaçaba. Os catarinenses precisaram dos três jogos para se classificar contra o Instituto Vida Vida/Cetaf. Após vencer o primeiro jogo por 84 a 68 no Espírito Santo, eles perderam em casa por 78 a 76, mas fizeram 89 a 61 na terceira partida e conseguiram a classificação.
Na primeira fase, o time paulista venceu os dois jogos, fazendo 91 a 89 na casa do Joaçaba, 87 a 57 em Tatuí.
Os primeiros dois jogos das semifinais serão realizados nos dias 3 e 6 de maio. Caso necessário, o terceiro jogo de Tatuí x Joaçaba será no dia 7 e de Brusque x Fluminense, no dia 8.